Автопарк Молодечненского горрайотдела по ЧС пополнился современной техникой

Для обеспечения безопасности и повышения эффективности спасательных операций. Автопарк Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям пополнился новой техникой, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. На вооружении у спасателей появилась современная высокотехнологичная машина – коленчатый автоподъемник.

Техника способна подниматься на высоту до 55 метров, а это более 15 этажей, за 2 минуты. Это позволяет машине без труда добираться до самых высоких точек зданий, промышленных сооружений и объектов инфраструктуры. Техника белорусско-китайского производства. Основная ее функция – проведение спасательных работ на высоте с возможностью быстрой эвакуации. Сейчас ведется подготовка специалистов. К тренировкам будет привлекаться весь состав.

Антон Синькевич, первый заместитель начальника Молодечненского ГРОЧС:

Высота подъема 55 метров, время подъема от опорной башни, опорной площадки до максимальной высоты составляет 2 минуты без нагрузки. 2,5 минуты составляет с нагрузкой. Максимальная нагрузка на люльку составляет 400 килограмм с лафетным столбом, без лафетного ствола – 300 килограмм. У нас раньше стоял на вооружении АЛ-30, которая позволяла подняться на высоту только 30 метров.

Параллельно ведется капитальный ремонт административного здания пожарной аварийно-спасательной части № 1 Молодечненского ГРОЧС. Старые стены демонтируют и заменят на новые, а также закупят современное оборудование.