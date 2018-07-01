Резонансная тема: через Ольманский заказник строят новые дороги. Что думают об этом жители Полесья?

Новости Беларуси. Громкая экологическая тема. Средства массовой информации и активисты забили тревогу: через Ольманский заказник строят новые дороги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экологи сокрушаются: территория уникальная, те самые легкие Европы, особо важна она для птиц. Но и у Полесского лесхоза, заказчика строительства, своя правда – нужно пробираться к местам рубки леса. Есть и другие причины.

Александр Добриян, СТВ:

По факту это самый безлюдный уголок Беларуси. 100 тысяч гектаров и ни одного населенного пункта. Но Ольманские болота не всегда были такими. Людей переселили отсюда в 60-ых прошлого столетия, чтобы организовать военный полигон. Пока по всей Европе осушали болота, сюда метали бомбы. В результате, когда в 2004 году полигон закрыли, белорусы получили уникальный уголок первозданной природы. Теперь его только предстоит обустроить.

Нетронутой эту природу назвать сложно. Местные жители вспоминают, что в советские годы взрывы на полигоне не смолкали все лето. Но учебные бомбежки для дикой природы оказались менее разрушительными, чем регулярная хозяйственная деятельность с ее мелиорацией и интенсивным растениеводством. Здесь сохранилась уникальная природа. Именно поэтому крупнейший в Европе болотный комплекс получил статус ландшафтного заказника. Однако для сохранения этого богатства одного статуса недостаточно.

Василий Петровец, главный лесничий Полесского лесхоза:

Горело очень много. И спасти на таких просторах, где не за что зацепиться, найти точку опоры и потихоньку брать в кольцо пожар было крайне затруднительно. К пожарам приходилось добираться по 4-5 часов.

Большие пожары сюда приходят в среднем раз в 10-12 лет. Последний был в 2015-ом, по официальным данным сгорело более 800 гектаров. Болота тушили несколько недель. В условиях бездорожья ситуацию спасла только пожарная авиация. Именно тогда стало окончательно ясно: Ольманам нужна сеть технических дорог.

Александр Гупало, мастер дорожно-строительного предприятия:

Строится дорога по технологиям полностью, по стандартам. Условия тяжелые. Трудимся, стараемся.

К этой стройке сегодня приковано внимание всей страны. Экологи, лесная охрана, местные жители – у каждого свои ожидания от реализации проекта.

Василий Петровец:

Это даст большой эффект в плане пожарной безопасности, во вторую очередь экономический эффект. Привлечение иностранных туристов. Да и белорусы сами поедут. А получалось так: доезжают до начала, а дорог нет – пешком очень далеко, болота не сразу начинаются. А люди хотят это видеть, и будут это видеть. Я думаю, мы сохраним это для наших детей и внуков.

Людей в заказнике действительно много. На днях здесь начался сезон. Первая, традиционно, черника, потом будут грибы, а с сентября до самого снега – клюква. Ближайшие 6 месяцев Ольманы дадут тысячам полешуков возможность заработать на хлеб насущный и немного больше.

Надежда Тарараева, житель деревни Теребличи:

Это основной наш заработок. Лес и земля. Это все, что нас здесь кормит. Практически все такие, как мы. Дороги – для нас это очень важно.

7 дней в неделю с 4 утра до 8 вечера на болотах – такой режим работы у Надежды и ее земляков на весь сезон. Но это если повезет с погодой. Даже небольшой дождь совсем недавно ставил крест на усилиях людей заработать.

Надежда Тарараева:

Когда дождь пройдет, проезда уже нет. Пешью никто не пойдет – далеко очень. А проезда не было.

Ольманские болота в прямом смысле слова кормят жителей Столинского, Житковичского и Лельчицкого районов: в общем более 130 тысяч человек. А еще есть этнические белорусы в украинских пограничных деревнях, которым указом Президента Беларуси разрешено переходить границу и собирать грибы и ягоды на нашей территории. Такое решение принималось в том числе и из-за крайней недоступности пограничных болот для жителей самой Беларуси, но дороги изменят ситуацию.

Тимофей Носкевич, житель деревни Теребличи:

Люди одобряют, что дорогу сделали. Еще б сделать и мосты, и будет отлично.

Жить тем, что дает лес – такой же естественный образ жизни полешука, как и сама здешняя природа. Но здесь говорят полешук – это от сочетания слов шукает поле. Среди извечных болот вести хозяйство всегда было делом непростым. Каждый пригодный для сева кусок земли – на все золота.

Алексей Бородич, директор ОАО «Полесская нива»:

Выживаем. Зависим от природы, от климатических условий. Река разлилась, ждем схода паводка, задождило – ждем восстановления дорог. Земля есть. И земли хорошие. Осталось доехать.

Говоря о недоступности Ольманских болот и их первозданной природе, стоит помнить, что еще совсем недавно таким было все Полесье. Хранитель древних традиций, уникальный народный мастер, скульптор и философ Иван Супрунчик уверен: дороги действительно изменили его малую родину.

Иван Супрунчик, житель деревни Теребличи Столинский район:

Трактором с Давид-Городка тянули до самых Оздамич – молоко на таких санях возили. Вот я сел и приехал домой из армии на гусеничном тракторе. Не было никаких дорог, мостов, ничего. Так что постепенно мы растем. Мы, полешуки, очень благодарны за эти дороги.