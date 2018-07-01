Резонансная тема: через Ольманский заказник строят новые дороги. Что думают об этом жители Полесья?
Новости Беларуси. Громкая экологическая тема. Средства массовой информации и активисты забили тревогу: через Ольманский заказник строят новые дороги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Экологи сокрушаются: территория уникальная, те самые легкие Европы, особо важна она для птиц. Но и у Полесского лесхоза, заказчика строительства, своя правда – нужно пробираться к местам рубки леса. Есть и другие причины.
Александр Добриян, СТВ:
По факту это самый безлюдный уголок Беларуси. 100 тысяч гектаров и ни одного населенного пункта. Но Ольманские болота не всегда были такими. Людей переселили отсюда в 60-ых прошлого столетия, чтобы организовать военный полигон. Пока по всей Европе осушали болота, сюда метали бомбы. В результате, когда в 2004 году полигон закрыли, белорусы получили уникальный уголок первозданной природы. Теперь его только предстоит обустроить.
Нетронутой эту природу назвать сложно. Местные жители вспоминают, что в советские годы взрывы на полигоне не смолкали все лето. Но учебные бомбежки для дикой природы оказались менее разрушительными, чем регулярная хозяйственная деятельность с ее мелиорацией и интенсивным растениеводством. Здесь сохранилась уникальная природа. Именно поэтому крупнейший в Европе болотный комплекс получил статус ландшафтного заказника. Однако для сохранения этого богатства одного статуса недостаточно.
Василий Петровец, главный лесничий Полесского лесхоза:
Горело очень много. И спасти на таких просторах, где не за что зацепиться, найти точку опоры и потихоньку брать в кольцо пожар было крайне затруднительно. К пожарам приходилось добираться по 4-5 часов.
Большие пожары сюда приходят в среднем раз в 10-12 лет. Последний был в 2015-ом, по официальным данным сгорело более 800 гектаров. Болота тушили несколько недель. В условиях бездорожья ситуацию спасла только пожарная авиация. Именно тогда стало окончательно ясно: Ольманам нужна сеть технических дорог.
Александр Гупало, мастер дорожно-строительного предприятия:
Строится дорога по технологиям полностью, по стандартам. Условия тяжелые. Трудимся, стараемся.
К этой стройке сегодня приковано внимание всей страны. Экологи, лесная охрана, местные жители – у каждого свои ожидания от реализации проекта.
Василий Петровец:
Это даст большой эффект в плане пожарной безопасности, во вторую очередь экономический эффект. Привлечение иностранных туристов. Да и белорусы сами поедут. А получалось так: доезжают до начала, а дорог нет – пешком очень далеко, болота не сразу начинаются. А люди хотят это видеть, и будут это видеть. Я думаю, мы сохраним это для наших детей и внуков.
Людей в заказнике действительно много. На днях здесь начался сезон. Первая, традиционно, черника, потом будут грибы, а с сентября до самого снега – клюква. Ближайшие 6 месяцев Ольманы дадут тысячам полешуков возможность заработать на хлеб насущный и немного больше.
Надежда Тарараева, житель деревни Теребличи:
Это основной наш заработок. Лес и земля. Это все, что нас здесь кормит. Практически все такие, как мы. Дороги – для нас это очень важно.
7 дней в неделю с 4 утра до 8 вечера на болотах – такой режим работы у Надежды и ее земляков на весь сезон. Но это если повезет с погодой. Даже небольшой дождь совсем недавно ставил крест на усилиях людей заработать.
Надежда Тарараева:
Когда дождь пройдет, проезда уже нет. Пешью никто не пойдет – далеко очень. А проезда не было.
Ольманские болота в прямом смысле слова кормят жителей Столинского, Житковичского и Лельчицкого районов: в общем более 130 тысяч человек. А еще есть этнические белорусы в украинских пограничных деревнях, которым указом Президента Беларуси разрешено переходить границу и собирать грибы и ягоды на нашей территории. Такое решение принималось в том числе и из-за крайней недоступности пограничных болот для жителей самой Беларуси, но дороги изменят ситуацию.
Тимофей Носкевич, житель деревни Теребличи:
Люди одобряют, что дорогу сделали. Еще б сделать и мосты, и будет отлично.
Жить тем, что дает лес – такой же естественный образ жизни полешука, как и сама здешняя природа. Но здесь говорят полешук – это от сочетания слов шукает поле. Среди извечных болот вести хозяйство всегда было делом непростым. Каждый пригодный для сева кусок земли – на все золота.
Алексей Бородич, директор ОАО «Полесская нива»:
Выживаем. Зависим от природы, от климатических условий. Река разлилась, ждем схода паводка, задождило – ждем восстановления дорог. Земля есть. И земли хорошие. Осталось доехать.
Говоря о недоступности Ольманских болот и их первозданной природе, стоит помнить, что еще совсем недавно таким было все Полесье. Хранитель древних традиций, уникальный народный мастер, скульптор и философ Иван Супрунчик уверен: дороги действительно изменили его малую родину.
Иван Супрунчик, житель деревни Теребличи Столинский район:
Трактором с Давид-Городка тянули до самых Оздамич – молоко на таких санях возили. Вот я сел и приехал домой из армии на гусеничном тракторе. Не было никаких дорог, мостов, ничего. Так что постепенно мы растем. Мы, полешуки, очень благодарны за эти дороги.
Любой белорус со школьной скамьи знает белорусские болота – это легкие Европы. Ольманские же болота для белорусов и всех европейцев – это как буш для австралийцев или дождевые леса для жителей Южной Америки. Правда, при всей этой важности не стоит забывать еще одно обстоятельство. Для многих тысяч полешуков это прежде всего малая родина. Место жизни. Это их земля и другой у них нет.