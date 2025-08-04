Сплавы на байдарках и кемпинг с удобствами! Белорусы купили старинный дом и сделали из него агроусадьбу

В нашем объективе – люди туризма. Вместе с семьей Зенькович белорусы становятся еще счастливее и обретают гармонию на лоне природы. Минчане долгое время искали живописные просторы, где можно отдохнуть душой вдали от городской суеты.

Владимир Зенькович, хозяин агроусадьбы:

Этот дом по документам – 1920 года, но фактически у нас есть сведения, что он перестоял Первую мировую войну. Купили мы его в весьма удручающем состоянии. Не было ни окон, ни дверей, проваленная крыша, но трудности нас не испугали. С друзьями – без отопления, без электричества – приезжали сюда зимой и восстанавливали.

Это наш любимый пес Малыш. Он прибился к нам, 5 лет назад мы его отвезли к ветеринару, сказали, что ему примерно 5-7 лет, после этого он живет с нами. В какой-то степени именно он нас форсировал в стройке дома, в стройке своего места, чтобы мы сюда скорее к нему переехали, потому что мы могли сначала только выходные приезжать. Он стал полноценным членом семьи, живет у нас в доме, спит на диване отдельном, который мы ему купили.