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На 3 июля синоптики обещают в Беларуси дожди и до +21°С

02 июля 2018 10:16
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Новости Беларуси. 3 июля в Беларуси ожидаются дожди.  

Как сообщает Белгидромет, во вторник прогнозируется облачная погода, почти по всей республике будут идти дожди. На севере страны днём могут быть грозы.  

В ночное и утреннее время местами будет слабый туман. Ветер ожидается юго-западный умеренный, днём в некоторых районах – порывистый.  

Ночью и утром столбик термометра опустится до +7… +12°С, во второй половине суток станет немного теплее – от +14°С до +19°С. На юго-западных территориях Беларуси воздух прогреется до +21°С.  

# Погода в Беларуси # общество

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