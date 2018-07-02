На 3 июля синоптики обещают в Беларуси дожди и до +21°С

Новости Беларуси. 3 июля в Беларуси ожидаются дожди.

Как сообщает Белгидромет, во вторник прогнозируется облачная погода, почти по всей республике будут идти дожди. На севере страны днём могут быть грозы.

В ночное и утреннее время местами будет слабый туман. Ветер ожидается юго-западный умеренный, днём в некоторых районах – порывистый.

Ночью и утром столбик термометра опустится до +7… +12°С, во второй половине суток станет немного теплее – от +14°С до +19°С. На юго-западных территориях Беларуси воздух прогреется до +21°С.