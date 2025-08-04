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Определился первый в Беларуси экипаж-четырёхтысячник – это аграрии из хозяйства «Кухчицы»

04 августа 2025 13:36
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Самый весомый вклад в каравай Центрального региона внесли механизатор Павел Шутило и водитель Андрей Алексейчик из хозяйства «Кухчицы». Они первыми в стране намолотили и отправили в закрома 4 тысячи тонн зерна. Добиваться высоких результатов позволяет слаженная работа, соблюдение дисциплины и поддержка близких, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определился первый в Беларуси экипаж-четырёхтысячник – это аграрии из хозяйства «Кухчицы»-2

Павел Шутило, главный механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
На комбайне я работаю 15 лет, а в хозяйстве – 18. Погода не особо способствует. Много дождей идет. Из-за этого приходится и в ночь молоть. 

Определился первый в Беларуси экипаж-четырёхтысячник – это аграрии из хозяйства «Кухчицы»-4

Андрей Алексейчик, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Поля у нас хорошие вообще. Замечаний по полям нет. Техника своя, привыкли к ней. Не ломается. 

К слову, это не единственные достижения тандема в поле. Держать темп позволяет и техника – машинный парк по всей стране к сезону пополнился комбайнами. «Кухчицы» не исключение. На новом комбайне отечественного производства механизатор Павел Шутило поставил рекорд – за один световой день намолотил свыше 600 тонн зерна. 

# Уборочная кампания

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