Определился первый в Беларуси экипаж-четырёхтысячник – это аграрии из хозяйства «Кухчицы»

Самый весомый вклад в каравай Центрального региона внесли механизатор Павел Шутило и водитель Андрей Алексейчик из хозяйства «Кухчицы». Они первыми в стране намолотили и отправили в закрома 4 тысячи тонн зерна. Добиваться высоких результатов позволяет слаженная работа, соблюдение дисциплины и поддержка близких, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Шутило, главный механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»: На комбайне я работаю 15 лет, а в хозяйстве – 18. Погода не особо способствует. Много дождей идет. Из-за этого приходится и в ночь молоть.

Андрей Алексейчик, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Поля у нас хорошие вообще. Замечаний по полям нет. Техника своя, привыкли к ней. Не ломается.

К слову, это не единственные достижения тандема в поле. Держать темп позволяет и техника – машинный парк по всей стране к сезону пополнился комбайнами. «Кухчицы» не исключение. На новом комбайне отечественного производства механизатор Павел Шутило поставил рекорд – за один световой день намолотил свыше 600 тонн зерна.