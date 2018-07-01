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Форум «Темп-2018» собрал 200 представителей профсоюзных организаций из 20 стран

01 июля 2018 18:56
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Новости Беларуси. Представители профсоюзных организаций из двух десятков стран собрались на неделе на форуме «Темп-2018» в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Форум «Темп-2018» собрал 200 представителей профсоюзных организаций из 20 стран-1

Около 200 активистов пообщались с представителями бизнеса, поделились опытом своих стран в развитии профсоюзного движения, защите прав и предоставлении льгот трудящимся. В центре внимания также развитие зеленой и цифровой экономики.

Форум «Темп-2018» собрал 200 представителей профсоюзных организаций из 20 стран-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Проблемы или вопросы, которые есть и которые активно обсуждает сегодня весь мир, Международная организация труда – мы недавно обсуждали это на форуме. Можно назвать его «взрослым» профсоюзным форумом, где было порядка 38 стран, представители от профсоюзов, которые также привезли свои практики и форматы. Мы предлагаем молодежи пообсуждать и быть причастной к этому обсуждению.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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