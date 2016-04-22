Минский тату-мастер «наколол» шестерых на 300 млн., ведь «мы же для души работаем»

Мир разделен на две половины: на тех, кто имеет татуировки, и на тех, кто боится их имеющих. Первых, кстати, со временем все больше. Как не стать жертвой художественного мошенничества и не превратить татуировку в постоянное свидетельство временного помешательства?

Единственный недостаток честного человека – его доверчивость. На собственном примере в этом убедилась наша героиня. Женщина обратилась со своей проблемой к мастеру тату, который должен был избавить ее от косметической проблемы, а вместо этого обеспечил новыми неприятностями.

Ирина Берестьянова:

Я обратилась к Филонич Сергею для устранения пигментных пятен, это процедура называется микропигментация. Мы с ним обговорили абсолютно все детали, он взялся выполнить эту работу, сказал, что сделает ее качественно.

Изначально Ирина собиралась закрыть пигмент картинкой либо узором, но мастер пообещал оказать эксклюзивную услугу: подобрать краску в тон и выровнять цвет кожи. И попросил внести аванс.

Ирина Берестьянова:

Меня это смутило, конечно, не хотела сразу давать 200 долларов, которые мы с ним оговорили в качестве аванса. Но он сказал, что будем на связи, через недельку все сделаем. Эта неделька растянулась на июль, август, сентябрь. Сначала он отвечал на звонки, потом перестал, заблокировал меня в соцсетях.

Поверив на слово, Ирина внесла аванс, не получив ни чека, ни расписки и тем самым позволила себя, как говорится «наколоть». Со стороны мастера нарушение за нарушением. А как должно быть на самом деле?

Дмитрий Янович, директор столичного тату-салона:

Заключается договор по перманенту, там прописан материал, которым делается процедура, мастер, который делает процедуру, дата и клиент с паспортными данными.

Разбирательства по многочисленным судам находчивого художника Сергея Филонича длятся с 2014 года, ему запрещено вождение автомобиля, ограничен выезд за рубеж, арестовано имущество. Но бравому парню - все нипочем. Долги его ни сколько не заботят. Человек, мягко сказать нестандартный: себя, обманутых клиентов да и нас уверяет - деньги не главное.

Сергей Филанович, тату-мастер:

Мы же для души работаем, а не для заработка денег.

Есть мнение, что росписи по телу, как минимум 60 тысяч лет. Татуировки были у Альберта Эйнштейна, Николая II, Сталина. Исторически, такие рисунки обладали рядом значений и являлись своеобразным отражением внутреннего мира конкретного человека.

Валекс Буяк, белый маг, экстрасенс:

Нанесенные рисунки на определенные места могут, как повредить, так и исцелить. Какие-то символы могут укрепить энергетику, дать удачу или, наоборот, несчастье.

Для мастера тату тело человека - холст, на котором можно создавать произведения искусства. Однако врачи относятся к такому художеству скептически и грозят потенциальному обладателю татуировки СПИДом, гепатитом, раком кожи. Как максимально обезопасить себя, обращаясь в салон?

Дмитрий Янович, директор столичного тату-салона:

Прежде всего, обращаем внимание на то, что мастер должен готовить рабочее место в присутствии клиента. Чтобы клиент получил полную гарантию, что при нем все распаковывалось.

Психологи утверждают, татуголики - не мифологические пресонажи, а так называемая «синяя болезнь» - стремление украшать свое тело все новыми и новыми татуировками, действительно существует. Люди, которые делают себе первую татуировку, чаще всего делают еще несколько.

Виталий Семак, психотерапевт:

Есть такой синдром «расстройство личности демонстративного спектра». Люди, настроены впечатлять окружающих, шокировать окружающих.

А еще есть синдром Мюнхгаузена, когда человек красиво говорит, обещает много и не делает ничего. Как раз наш случай.

Сергей Филанович, тату-мастер:

Пришел человек с пигментными пятнами на руках, ногах, шее, спине. Эта процедура в Беларуси вообще не проводится, но я пошел человеку навстречу. Я ей сказал, давайте мы вам все сравняем, сделаем все гладенько, ровненько, все без проблем будет, под цвет кожи.

Невольно вспоминается одна простая истина о том, что обещания делятся на две категории: одни можно не выполнять, другие не следует давать. Специалисты подчеркивают: то, что посулил Сергей Ирине просто невыполнимо.

Дмитрий Янович, директор столичного тату-салона:

На самом деле это практически невозможно. Объясню почему. Кожа меняет цвет, загорает, краска же цвет не меняет, только немного может посветлеть. Поэтому мастер, который утверждает, что может закрыть пигментное пятно татуировочной краской и это не будет видно, это неправда.

По сведениям Русской службы BBC, грядет эпоха цифровых татуировок. «Умные» тату начнут собирать информацию о физических показателях человека (температура тела, воздействие ультрафиолетовых лучей). Полученные таким способом сведения можно будет загрузить на ПК. А пока, в Беларуси искусство татуировки набирает популярность за счет новых тенденций.

Сегодня у каждого шестого жителя Беларуси есть татуировка. И, несмотря на огромное количество направлений, и стилей, нынче в моде узоры с белорусским акцентом. Орнамент, геральдика, крылатые выражения белорусских классиков.

И тем не менее, прежде чем стать обладателем тату, стоит хорошо подумать. Ведь татуировка – на всю жизнь, а жизнь, как известно, имеет свойство меняться. А в случае выведения рисунка, тело будет украшено рубцами и шрамами.

Виталий Семак, психотерапевт:

Конечно, когда человек делает татуировку и потом решает, что она ему больше не нужна. Это, как правило, проблема. Поэтому татуировку тогда или изменяют, или пытаются вывести. Известен случай, когда у мужчины была татуировка Вовва, потому что он встречался с девушкой Нонной, а когда расстались, переделал тату. Вот такие казусные случаи.

Необычным оказалось и развитие обманно-денежных отношений Ирины со знаменитым мастером. Женщина подала в суд и выиграла его. И тогда к синдрому Мюнхгаузена у Сергея неожиданно добавился склероз легкой формы. Вначале он утверждал, что о суде ничего не знал. Затем, что все-таки знал, но был в другом городе.

После того, как суд вынес решение вернуть деньги Ирине, оказалось, что она уже шестая обманутая, и последняя в списке на получение своих денег от мастера тату. Общая сумма долга составляет 300 млн. белорусских рублей, что подтверждено документально. Но Сергей делает вид, что слышит об этом впервые.

Сергей Филанович, тату-мастер:

У меня 100 млн. долга. Это от ГАИ. Я лихач, у меня все тачки спортивные, я гоняю, езжу без прав. Я 12 лет ездил без прав.

Большое количество пострадавших, но все терпеливо сидят и ждут, пока судебные исполнители вернут обманутым клиентам деньги. В милицию с заявлением обратилась лишь одна Ирина. А между тем, коллективное заявление от 7 человек – это уже статья за мошенничество. Как бы там ни было, не стоит забывать, что жизнь хитра. Когда на руках все карты, она внезапно решает играть в шахматы. Знает ли Сергей о том, что игра не по правилам, пусть и не сразу, но непременно приводит к поражению и большим жизненным потерям?

Каждый человек должен сам спасать своё тело и душу. Те, кто надеется, что их спасут другие, будут крайне разочарованы.