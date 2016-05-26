Возвращение долгов: тату-мастер Сергей Филонич наконец-то вернул деньги обманутой им женщине

Говорят, что героями не рождаются. Ими становятся. Данный сюжет эту аксиому подтверждает на 100%. И даже на больше. Потому что были дважды герои «Добро пожаловаться», и трижды, и четырежды. Где грань, отделяющая наглость от отваги?

Все началось в апреле этого года, когда на горячую линию телеканала обратилась минчанка Ирина Берестьянова. Женщина жаловалась на то, что некто Филонич наколол ее как в прямом, так и в переносном смысле. И это не красивые слова. Дело в том, что Ирина стала жертвой мастера тату. Напомним историю Ирины.

Ирина Берестьянова:

Я обратилась к Филонич Сергею для устранения пигментных пятен, это процедура называется микропигментация. Мы с ним обговорили абсолютно все детали, он взялся выполнить эту работу, сказал, что сделает ее качественно.

Позже специалисты в области тату отметят, что сия манипуляция – невозможна. И взяться за нее мог либо недоучка, либо негодяй. Итак, столичный Мюнхгаузен предложил Ирине неосуществимую эксклюзивную услугу, пообещав закрыть пигментные пятна краской, приближенной по цвету к коже.

Сергей Филонич:

Эта процедура в Беларуси вообще не проводится, но я пошел человеку навстречу. Я ей сказал, давайте мы вам все сравняем, сделаем все гладенько, ровненько, все без проблем будет.

Но гладенько и без проблем, не получилось. Мужчина взял у Ирины в качестве предоплаты 200 долларов. По его словам, деньги должны были пойти на покупку расходных материалов. Вместе с деньгами женщины исчезло и хорошее отношение к ней. Мастер растворился. Ирина рассердилась и подала в суд, который без проблем выиграла.

Прошел год. Несмотря на решение суда, деньги женщине никто не вернул. Впрочем, чуть позже ей сообщили, что она уже шестая обманутая татуировщиком Филоничем и последняя в списке на получение своих денег. Кстати, в своем бурном прошлом, Сергей был судим за кражу драгоценных металлов и денег. Мы решили призвать творца к ответу и пообщаться с ним лично.

Сергей Филонич:

У меня все тачки спортивные, я гоняю, езжу без прав. Я 12 лет ездил без прав.

Не сказать, что беседа получилась высокоинтеллектуальной и содержательной, но вот действенной – определенно.

Ирина Берестьянова:

После выхода сюжета, Филонич связался со мной, попросил мирового соглашения, мы его заключили официально, в суде. Он подписал бумагу, что обязуется мне до 18 мая выплатить деньги, которые я ему выплатила авансом, и возместить мне судебные расходы.

Амнезия – заболевание, поражающее людей, которые имеют долги. И вот незадача: недуг Сергея, который после выхода сюжета находился в стадии ремиссии, внезапно вновь проявился. Все сроки вышли – денег как не было, так и нет. Но вновь возникли бесконечные «завтра» и «потом».

Виктория Осипова, адвокат:

Стороны по делу могут в любой момент заключить мировое соглашение. В том числе и на стадии исполнения судебного решения. Если же одна из сторон не выполняет обязательства, которые она приняла по условиям мирового соглашения, то в этом случае вторая сторона может обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. И условие мирового соглашения в этом случае будет исполняться принудительно в том же порядке, что и любое иное судебное соглашение.

Мы позвонили Сергею, освежили ему память и попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию. Мужчина согласился сделать это при личной встрече, отметив, что на данный момент и в ближайшие 3 недели, будет находиться в Бресте. После чего попрощался и положил трубку. Ирина позволила себе усомниться в данном заявлении.

Ирина Берестянова:

Вот сейчас я приехала к нему на работу, потому что по-другому я с ним никак связаться не могу, человек отказывается вернуть мне деньги, несмотря на мировое соглашение, которое было заключено по его инициативе.

Нашей встрече мужчина не обрадовался, а от съемки категорически отказался. На вопросы о деньгах юлил и изворачивался, как мог. И, тем не менее, для таких изысканных натур, как герой нашей эпопеи, длительное препирательство с женщинами – дурной тон. Да и дело совершенно бессмысленное. После 55 минут переговоров Сергей вернул деньги Ирине.

Ирина Берестьянова:

Только благодаря телевидению, мне удалось это сделать. Судебные исполнители бездействовали. Я очень благодарна программе «Добро пожаловаться», желаю ей расцвета и еще хорошо бы, чтобы таких программ становилось все больше, а сюжетов для таких программ было меньше.