Уборочная кампания в Латвии сорвана из-за постоянных дождей

На залитых водой полях сгнили посевы зерновых, бобовых и других культур, а также картофеля. Министерство земледелия сообщило, что ситуация продолжает ухудшаться и проводить уборочную невозможно. Техника вязнет в полях, мешая жатве, а ситуация в хозяйствах стала критической. По предварительным подсчетам убытки аграриев уже достигли 63 миллионов евро и эта цифра далеко не окончательная. Кроме того над Латвией нависла серьезная угроза остаться без мяса. Во многих районах даже не начиналась заготовка кормов, а где она уже была проведена, места их хранения оказались затоплены, что ставит под угрозу качество и сохранность. Правительство Латвии рассматривает возможность запросить помощь у ЕС.