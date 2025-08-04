Конкурс до 15 человек на место. В БГУ подвели итоги вступительной кампании. В 2025 году на дневную бюджетную форму зачислено 2 607 человек. По результатам ЦЭ и ЦТ 95 % этих абитуриентов набрали 300 баллов и выше. Платно будут учиться более 1 400 первокурсников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План приема ведущий вуз страны выполнил на 100 %. В сравнении с кампанией предыдущего года, проходной балл на многие специальности увеличился. Самый высокий – 398 – на «мировой экономике» и «международном праве». Набор на новую специальность «международная экономика и торговля» с углубленным изучение китайского языка был закрыт в рекордный срок: за несколько дней приема документов. Чтобы поступить, абитуриентам требовалось 397 баллов. А на белорусскую филологию проходной вырос на 90 пунктов по сравнению с 2024-м. Самый большой конкурс – 15 человек на место – сформировался на дизайне.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Каждый из этих ребят был определенной звездой в своей школе, классе, но сейчас таких звезд будет очень много, поэтому надо именно настраиваться на серьезную работу, потому что ведущий вуз, с одной стороны, это престижность, с другой стороны, это обязательство. Обязательство учится хорошо, очень много учиться, посвящать учебе много времени. Поэтому я советую сейчас как следует отдохнуть, набраться сил, уже с новыми силами вступайте в новый ученый год. Уверен, что у них все получится при должном старании и отношении к делу.

Среди первокурсников БГУ 110 – это победители международных и республиканских олимпиад, лауреаты спецфондов. 35 % от всех поступивших – золотые медалисты. Традиционно пользуется спросом ведущий отечественный вуз и у иностранцев. Ежегодно в БГУ обучаются около 5,5 тысячи зарубежных граждан. В эту вступительную кампанию наиболее популярными у гостей стали факультет международных отношений, экономический и журфак.