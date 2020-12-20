«Чувство справедливости перевешивает». Как программа телеканала СТВ «Добро пожаловаться» помогает зрителям

Новости Беларуси. Продолжим рассказывать о людях, которые делают СТВ. Нашему каналу вот-вот 20 лет. Уже показывали, с чего все начиналось. Откровениями делились мои коллеги-ведущие. А сегодня о легендарной программе. «Добро пожаловаться» – визитная карточка СТВ. Это своеобразная скорая помощь в бытовых проблемах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:

Программа эта много лет существует. Программа – долгожитель. И очень много хороших людей приложили руку к этой программе. Может быть, в этом секрет. Они вкладывали душу. Она уже претерпела некоторые изменения. Она была с ведущим, она была без ведущего. То есть она менялась. Но суть ее оставалась прежней: самое главное – помочь людям. Это как скорая помощь по бытовым вопросам. Очень много людей обращаются к нам, которые не знают, как решить свою проблему либо не могут по какой-то причине. И тут подключаемся мы. Мы разбираемся в проблеме и объясняем, помогаем людям, куда обратиться, как ее решить.

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:

Когда ты уже видишь историю героя, слышишь его, у тебя возникает желание ему помочь, чувство справедливости перевешивает. И ты уже не боишься ничего: идешь без предупреждения к коммунальщикам, в ЖЭСы, ЖКХ, администрации.

Вероника Макаревич, корреспондент СТВ:

Была ситуация с турфирмой. Они брали деньги за тур, и в день вылета они говорили людям, что все отменяется, что-то с отелем произошло, и люди остаются без денег и без отпуска. Появились новые потерпевшие. За полгода в сумме набралось 20 человек. Год это все тянулось, и спустя год мне звонит моя первая героиня, про которую первый сюжет я сняла, и говорит: «Знаете, мы долго-долго ходили по судам. И даже правоохранительные органы пользовались вашими сюжетами. Они вошли в материалы дела». И этого директора призвали к ответственности.

Вероника Кудринецкая:

Полгода назад к нам на горячую линию обратилась женщина. Она жила в служебном жилье с семьей, с несовершеннолетним ребенком. Они там прожили 20 лет, отработали на заводе. И завод закрыли, мы выезжали в регион. И ей сказали: «У вас два месяца, мы ваш дом продаем с аукциона». И даже не предложили ей право выкупить этот дом. Женщина звонила в слезах. Мы поехали туда, выслушали ее. Потом поехали к кредиторам разговаривать, ко второй стороне. После нашего приезда они пошли на уступки, разрешили ей выкупить дом, поучаствовать в этом аукционе, даже предоставили рассрочку. И вот эти слова благодарности, когда она звонит тебе через неделю, говорит: «Благодаря вам у нас сейчас все хорошо, спасибо большое, мы живем в доме, в который мы душу вложили, 20 лет прожили»... Действительно испытываешь облегчение и понимаешь, что ты не зря все делаешь.

Вероника Макаревич:

Я как-то ездила снимать про лифт, то есть у людей три месяца не работал лифт. Там девятиэтажный дом, пенсионеры. Мы приехали сниматься, я записала интервью. И вот только-только я приезжаю на СТВ, на Коммунистическую, и мне звонят люди: «Вероника, спасибо вам большое». Что? Я же еще ничего не сделала. Оказалось, что кто-то из коммунальных служб узнал, что мы приехали снимать этот сюжет и что мы будем к ним ехать, и они приехали и за час починили этот лифт.

Анастасия Савицкая:

Очень много тонких моментов с юридической точки зрения. Мы всегда работаем в связке с нашим юристом. Чтобы не растеряться, даже если где-то идет напор. Потому что бывает так, что две враждующие стороны (поссорились двое соседей) и надо выстоять и добиться правды. Не каждому это удается. У нас работают такие ребята, которые и смелые, и находчивые.

Вероника Кудринецкая:

И милицию на нас вызывали когда-то, хотя мы ничего противозаконного не делали. Была такая ситуация у меня: (не буду говорить кто) в центре гигиены и эпидемиологии одного из районов от нас главный врач прятался в шкаф. Даже такое было. Он вышел в приемную и говорит: «Я вам ничего говорить не буду». Я стою на своем, говорю: «Я никуда не уйду, буду сидеть здесь». И он уходит в кабинет, задом пятится и не закрывает дверь перед нами, я иду за ним, и он просто заходит в шкаф и закрывает дверь. В этот момент становится смешно. Мы постояли, постучали в этот шкаф и ушли.

Вероника Макаревич:

Я приехала снимать в частную компанию – СТО. Там мужчина-директор бранным словом меня посылал: «Я на вас буду жаловаться, в милицию писать, в прокуратуру». Бывало и такое. Бывало, что приезжаешь и чиновники идут на встречу (понимают, что есть такая проблема) и спокойно разговаривают, говорят: «Давайте минутку мы подготовимся и дадим хороший комментарий». У нас есть выписка из закона о СМИ, где расписаны все наши права и обязанности, как мы должны себя вести, где можно проводить съемку, а где нет.

Вероника Кудринецкая:

Приятно то, что герои, которым мы помогаем, потом через месяц звонит кто-то с незнакомого номера и говорит: «А мне Алла Ивановна (живет на Козлова, 33) дала ваш номер телефона, вы ей так помогли. Помогите и нам». И ты понимаешь, что сарафанное радио работает, что ты кому-то нужен, помог. Гордишься этим, что мир сделал добрее немножко. Поэтому думаешь, что и тебе тоже когда-то вернется.

Вероника Макаревич:

Мы сняли сюжет, он был в эфире, и позвонил один наш зритель и сказал: «У меня была такая же ситуация. И я очень хотел бы помочь вашим героям решить ее». Это уже не мы помогаем, а наши зрители смотрят, мы объединяем людей, люди уже друг другу помогают и стараются решить проблемы. Анастасия Савицкая:

Главная награда этой программы – народное признание. Нас знают, к нам обращаются и знают, что если позвонить в «Добро пожаловаться», то мы всегда поможем.