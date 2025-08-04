В Минске завершается ремонт путепровода на проспекте Независимости

Ремонт путепровода, соединяющего проспект Независимости и улицу Московскую – на финишной прямой. О том, как продвигаются работы рассказали на оперативном совещании в Мингорисполкоме. На данный момент монтаж пролета завершен на 95 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение месяца специалисты проведут все сварочные работы и опустят конструкцию на проектную высоту. Укладка плит, изоляции и асфальта запланирована на сентябрь-октябрь. Движение откроют в запланированные сроки. Также в ближайших планах – возведение путепровода через железную дорогу, который соединит Центральный и Фрунзенский районы. Его строительство начнется в первом квартале 2026-го.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Занимаемся проектированием расширения Долгиновского тракта на участке от Дворца молодежи до Долгиновского тракта. Там тоже работы ведутся в три этапа, три очереди строительства. Первую и вторую очередь мы планируем – это участок от Машерова до Орловской. Проектную документацию разрабатываем в текущем году и приступим уже к реализации. Третий этап – это от Орловской круговое движение по самой улице Орловской и от Орловской до Долгиновского тракта, будем реализовывать в начале следующего года.

Это не единственные объекты, которые обновляются в столице. Недавно завершилась реконструкция мусоросортировочного завода, включая строительство иловых прудов. Продолжается реконструкция коллекторов.