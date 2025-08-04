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62% поляков не верят, что Навроцкий сможет работать с кабмином Туска

04 августа 2025 13:43
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Большинство поляков не верят в плодотворное сотрудничество между новоизбранным президентом и правительством. Таковы результаты последнего опроса, который был проведен в преддверии инаугурации Кароля Навроцкого. Она должна состоятся уже 6 августа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

62% поляков не верят, что Навроцкий сможет работать с кабмином Туска-2

В том, что новый глава государства не сможет наладить работу с нынешним кабмином Дональда Туска уверены более 62 % опрошенных. Еще 35 % респондентов сказали, что скорее всего нет. Причем это мнение разделяют даже сторонники правящей коалиции. Поляки опасаются, что президент Навроцкий, который пользуется поддержкой консервативных и правых кругов, станет неудобной преградой на пути реализации планов правительства. 

# Польша

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