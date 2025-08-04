На Солнце зафиксировали две мощные вспышки класса М

На Солнце были зафиксированы две вспышки класса М, одна из которых является второй по силе. Об этом пишет ТАСС.

Первая из них произошла в 07:57 по московскому времени, вторая – в 08:15 по московскому времени, обе – в той же группе солнечных пятен. Вторая вспышка длилась 16 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности: от минимальной класса А до максимальной Х. Каждая следующая буква означает 10-кратное увеличение интенсивности. Такие феномены могут сопровождаться выбросом плазмы, способным вызвать магнитные бури на Земле.

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