Каждый третий тюльпан в Беларуси выращивают здесь! Где можно увидеть цветочные плантации?
Не до цветов. Волна протестов фермеров охватила европейские города, не исключение и Голландия. Цветочный бизнес переживает не лучшие времена, впрочем, поставки ценных луковиц продолжаются. А вот на юге Беларуси распускаются первые гектары тюльпанов – Ивановский район по праву носит звание цветочной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голландские технологии и белорусское усердие.
Кристина Протосовицкая познакомилась с ивановским фермером, чтобы понять тюльпановый феномен этого края.
Адрес весны – Ивановский район. Край, где выращивают каждый третий тюльпан в Беларуси. Сегодня, когда бутоны слегка прикрыты, у фермеров есть время для интервью. Еще неделя – и рабочий день потеряет привычные границы. Уже более 10 лет Николай Климовец выращивает тюльпаны. Семейный бизнес – это теплицы на 16 сотках в небольшой деревне в пригороде Иваново.
Николай Климовец, владелец личного подсобного хозяйства:
Я думаю научиться не так просто. Все время надо жить и учится. Но навыки есть большие уже. Самое приятное – весенний тюльпан. Должны дарить не розы женщинам, бабушкам, девчатам, а только тюльпаны. Тюльпаны – это символ весны.
С этой любви к земле и к своему делу выросли плантации. С 9 тысяч цветов до полутора сотен тысяч. Благоухать начнут уже через неделю более 30 сортов. Создавать погоду в теплицах приходится ежедневно – топят котлы. Цветок прихотлив: луковицы нуждаются в прохладе, а бутоны просят тепла.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В этом личном подсобном хозяйстве действительно заморочились с технологией выращивания. Проверяют воду на кислотность и щелочность. А также на электропроводность, что важно при этой технологии выращивания.
Когда начнется «выгонка» – так называют срез цветов – работать будут по особому графику: с 8 до 10 и с 5 до самой ночи. В это время бутоны спят. На рынке ждут крупный цветок – поставки будут по Беларуси. Оптовая цена на старте порядка 1 рубля 70 копеек. На качество и стоимость цветка влияет не только уход, но и сами луковицы, которые Николай получает напрямую из Голландии.
Санкции не помеха – белорус и голландец выращивают плантации тюльпанов под Брестом.