Каждый третий тюльпан в Беларуси выращивают здесь! Где можно увидеть цветочные плантации?

Не до цветов. Волна протестов фермеров охватила европейские города, не исключение и Голландия. Цветочный бизнес переживает не лучшие времена, впрочем, поставки ценных луковиц продолжаются. А вот на юге Беларуси распускаются первые гектары тюльпанов – Ивановский район по праву носит звание цветочной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голландские технологии и белорусское усердие.

Адрес весны – Ивановский район. Край, где выращивают каждый третий тюльпан в Беларуси. Сегодня, когда бутоны слегка прикрыты, у фермеров есть время для интервью. Еще неделя – и рабочий день потеряет привычные границы. Уже более 10 лет Николай Климовец выращивает тюльпаны. Семейный бизнес – это теплицы на 16 сотках в небольшой деревне в пригороде Иваново.

Николай Климовец, владелец личного подсобного хозяйства:

Я думаю научиться не так просто. Все время надо жить и учится. Но навыки есть большие уже. Самое приятное – весенний тюльпан. Должны дарить не розы женщинам, бабушкам, девчатам, а только тюльпаны. Тюльпаны – это символ весны.

С этой любви к земле и к своему делу выросли плантации. С 9 тысяч цветов до полутора сотен тысяч. Благоухать начнут уже через неделю более 30 сортов. Создавать погоду в теплицах приходится ежедневно – топят котлы. Цветок прихотлив: луковицы нуждаются в прохладе, а бутоны просят тепла.