Мужчина с винтовкой тянет обездвиженных собак за лапы. История расстрела бездомных животных в Житковичах не утихает

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Бездомные животные. Хотим начать со случая в Житковичах, который недавно прогремел на всю страну.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На кадрах коммунальщики, которые избавляются от бродячих собак. Мужчина с винтовкой среди бела дня тянет обездвиженных собак за лапы, а потом, как отходы, бросает животных в мусоровоз. Для понимания масштаба трагедии – все это происходит на глазах у детей.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это работа, которую городские службы обязаны выполнять, порой буквально сохраняя жизни горожан. Накануне в местную службу позвонили обеспокоенные жители, которые жаловались на бездомных собак. И все бы ничего, если бы отлавливали этих животных более гуманно, по правилам, аккуратно складывая, проводя их в клетки, а не кидая в грузовик, просто, как какие-то отходы.
Я думаю, никто не может безразлично смотреть на такие кадры. Как вы считаете, насколько это вообще возможно в наше время, в XXI веке, когда слово «гуманность» звучит отовсюду? Как такое может происходить? Оксана, у вас есть какие-то комментарии?
Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:
Такое происходит. Я боюсь, что отношение к животным у людей очень разное.
Наталья Надольская:
А у меня вопрос, кто это снимает и для чего это потом выкладывают в Сеть? Это чтобы что?
Алена Родовская:
Ну это хайпануть, понятное дело.
Оксана Кирилюк:
Почему хайпануть? Привлечь внимание к проблеме, что вот так происходит на местах.
Наталья Надольская:
Алла, а для вас, как вы считаете, в чем проблема – в отлове или все-таки в том, что эти ролики попадают в Сеть?
Алла Цвирко, владелица собак и кошек, занимается передержкой:
Что касается этого человека, я так думаю, что, может быть, он даже имеет от этого удовольствие. Помните, как у Булгакова: «Котов мы душили-душили». Может, они это вообще с удовольствием делают? Но делать это вот так открыто…
Вообще, по-моему, уже сейчас такого нет нигде в мире. Этих собак забирают в питомники, люди их забирают. Во всяком случае, мне дочка недавно рассказывала, что у нее подруга хотела взять в Италии щенка. Три или четыре месяца проверяли эту семью, как будто им ребенка давали туда. Когда сказали, что, наконец, завтра вы сможете этого щенка взять, придите с мужем. Она сказала: «У меня муж кардиохирург. У него за полгода расписаны на завтра операции». Сказали: «Извините, если он хирург, пусть идет и оперирует. Собаку вам не дадут». Им не дали щенка. То есть вот так проверяют. Но чтобы вот такое… Я лично такого никогда не видела. Я почитала, что такое жестокое обращение. И я поняла, что слава Богу, никогда такого не видела. Первый раз такое.
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