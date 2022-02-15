Мужчина с винтовкой тянет обездвиженных собак за лапы. История расстрела бездомных животных в Житковичах не утихает

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Бездомные животные. Хотим начать со случая в Житковичах, который недавно прогремел на всю страну. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На кадрах коммунальщики, которые избавляются от бродячих собак. Мужчина с винтовкой среди бела дня тянет обездвиженных собак за лапы, а потом, как отходы, бросает животных в мусоровоз. Для понимания масштаба трагедии – все это происходит на глазах у детей. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это работа, которую городские службы обязаны выполнять, порой буквально сохраняя жизни горожан. Накануне в местную службу позвонили обеспокоенные жители, которые жаловались на бездомных собак. И все бы ничего, если бы отлавливали этих животных более гуманно, по правилам, аккуратно складывая, проводя их в клетки, а не кидая в грузовик, просто, как какие-то отходы. Я думаю, никто не может безразлично смотреть на такие кадры. Как вы считаете, насколько это вообще возможно в наше время, в XXI веке, когда слово «гуманность» звучит отовсюду? Как такое может происходить? Оксана, у вас есть какие-то комментарии?

Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:

Такое происходит. Я боюсь, что отношение к животным у людей очень разное. Наталья Надольская:

А у меня вопрос, кто это снимает и для чего это потом выкладывают в Сеть? Это чтобы что? Алена Родовская:

Ну это хайпануть, понятное дело. Оксана Кирилюк:

Почему хайпануть? Привлечь внимание к проблеме, что вот так происходит на местах. Наталья Надольская:

Алла, а для вас, как вы считаете, в чем проблема – в отлове или все-таки в том, что эти ролики попадают в Сеть?