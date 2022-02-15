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«Провалилась во всех странах». Почему программа по стерилизации бездомных животных не работает?

15 февраля 2022 19:44
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Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что за рубежом отлавливают бездомных животных, вакцинируют, чипируют и обратно возвращают на улицу. Оксана, у нас, вы считаете, возможно такое?

«Провалилась во всех странах». Почему программа по стерилизации бездомных животных не работает?-1

Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:
Я не знаю, где за рубежом это делают. Все эти практики были отменены. В России Верховный суд отменяет.

«Провалилась во всех странах». Почему программа по стерилизации бездомных животных не работает?-4

Александр Ушачев, ветеринарный врач:
В Грузии. Сейчас только ленивый не был в Грузии. Поэтому все замечают огромное количество собак, которые стерилизованы. Которые обозначены, что они стерилизованы, выпущены в природу.

Наталья Надольская:
Мне кажется, это дополнительные расходы. Кто-то должен их на себя брать. Ведь стерилизовать, чипировать – это деньги.

Оксана Кирилюк:
Это большие деньги. А главное, что эта программа провалилась во всех странах, где по 10-15 лет применялась.

Наталья Надольская:
А почему она провалилась?

«Провалилась во всех странах». Почему программа по стерилизации бездомных животных не работает?-7

Оксана Кирилюк:
Потому что она, во-первых, не уменьшает количество бездомных, то есть она провоцирует рост. Во-вторых, она вызывает напряжение в обществе, потому что далеко не все готовы соседствовать с животными, и возникают массовые потравы животных.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
То есть просто травят?

Оксана Кирилюк:
Да. Люди говорят свое нет. И мы сталкиваемся в нашем городе с этим.

Алена Родовская:
Но ведь это жестокое отношение людей к животным, на которых государство потратило определенные деньги, только потому что не согласен.

«Провалилась во всех странах». Почему программа по стерилизации бездомных животных не работает?-10

Дарья Лукина, кинолог:
Лично я сталкивалась с такими стаями.

Алена Родовская:
Как определить, где этот критерий? Как это регулировать?

Оксана Кирилюк:
Понимаете, нельзя навязать доброту. Большинство людей не готовы соседствовать, потому что это заболевания, гельминты, неудобство, запах, блохи в подвалах и так далее. Это, в конце концов, заражение домашних животных. Если вы лечили когда-нибудь лишай у ребенка, например, на протяжении года – слабый иммунитет, заболел – вы поймете, что это такое. То есть родителей можно понять.

У нас суровые очень зимы, кошки и собаки обмораживаются, очень тяжело переносят. Потом развивается сухая гангрена, они погибают просто мучительно. Мы хотели поставить домики в городе. Кстати, домики эти разбиваются практически по всем дворам. Редко найдется двор, где домик остается стоять для кота. Разбивают сами жители. Мы хотели поставить по городу. Я ходила, собирала подписи для исполкома. Сколько я выслушала от жителей дворов, которые против. Причем подавляющее большинство против. Они не хотят, с ними надо считаться, потому что они будут мстить этим животным. Где-то лопатой зарубили, где-то еще что-то. Их невозможно лечить, вакцинировать, не все прививается. Вы как ветеринар знаете. На бездомных прививки зачастую вообще не берутся, потому что они заглистованы. То есть это масса нюансов.

«Провалилась во всех странах». Почему программа по стерилизации бездомных животных не работает?-13

Наталья Надольская:
Мне кажется, еще проблема в том, что бездомные животные сбиваются в стаи. Когда их много, это стая собак, они же нападают на людей.

Оксана Кирилюк:
Да, это факт. И стерилизация не влияет никак. Наоборот, у самок по научным исследованиям, возрастает агрессия. Они ведут себя гораздо агрессивнее. Я думаю, вы как ветеринар тоже знакомы с этими исследованиями. Это миф, они не становятся спокойнее, наоборот, именно самки.

Наталья Надольская:
И безопаснее для общества?

Алена Родовская:
Вы согласны?

Александр Ушачев:
Я согласен.

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# Бездомные животные # общество # Наталья Надольская # Оксана Кирилюк # Александр Ушачёв # Алена Родовская # Дарья Лукина # Фотофакт

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