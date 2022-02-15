«Провалилась во всех странах». Почему программа по стерилизации бездомных животных не работает?
Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что за рубежом отлавливают бездомных животных, вакцинируют, чипируют и обратно возвращают на улицу. Оксана, у нас, вы считаете, возможно такое?
Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:
Я не знаю, где за рубежом это делают. Все эти практики были отменены. В России Верховный суд отменяет.
Александр Ушачев, ветеринарный врач:
В Грузии. Сейчас только ленивый не был в Грузии. Поэтому все замечают огромное количество собак, которые стерилизованы. Которые обозначены, что они стерилизованы, выпущены в природу.
Наталья Надольская:
Мне кажется, это дополнительные расходы. Кто-то должен их на себя брать. Ведь стерилизовать, чипировать – это деньги.
Оксана Кирилюк:
Это большие деньги. А главное, что эта программа провалилась во всех странах, где по 10-15 лет применялась.
Наталья Надольская:
А почему она провалилась?
Оксана Кирилюк:
Потому что она, во-первых, не уменьшает количество бездомных, то есть она провоцирует рост. Во-вторых, она вызывает напряжение в обществе, потому что далеко не все готовы соседствовать с животными, и возникают массовые потравы животных.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
То есть просто травят?
Оксана Кирилюк:
Да. Люди говорят свое нет. И мы сталкиваемся в нашем городе с этим.
Алена Родовская:
Но ведь это жестокое отношение людей к животным, на которых государство потратило определенные деньги, только потому что не согласен.
Дарья Лукина, кинолог:
Лично я сталкивалась с такими стаями.
Алена Родовская:
Как определить, где этот критерий? Как это регулировать?
Оксана Кирилюк:
Понимаете, нельзя навязать доброту. Большинство людей не готовы соседствовать, потому что это заболевания, гельминты, неудобство, запах, блохи в подвалах и так далее. Это, в конце концов, заражение домашних животных. Если вы лечили когда-нибудь лишай у ребенка, например, на протяжении года – слабый иммунитет, заболел – вы поймете, что это такое. То есть родителей можно понять.
У нас суровые очень зимы, кошки и собаки обмораживаются, очень тяжело переносят. Потом развивается сухая гангрена, они погибают просто мучительно. Мы хотели поставить домики в городе. Кстати, домики эти разбиваются практически по всем дворам. Редко найдется двор, где домик остается стоять для кота. Разбивают сами жители. Мы хотели поставить по городу. Я ходила, собирала подписи для исполкома. Сколько я выслушала от жителей дворов, которые против. Причем подавляющее большинство против. Они не хотят, с ними надо считаться, потому что они будут мстить этим животным. Где-то лопатой зарубили, где-то еще что-то. Их невозможно лечить, вакцинировать, не все прививается. Вы как ветеринар знаете. На бездомных прививки зачастую вообще не берутся, потому что они заглистованы. То есть это масса нюансов.
Наталья Надольская:
Мне кажется, еще проблема в том, что бездомные животные сбиваются в стаи. Когда их много, это стая собак, они же нападают на людей.
Оксана Кирилюк:
Да, это факт. И стерилизация не влияет никак. Наоборот, у самок по научным исследованиям, возрастает агрессия. Они ведут себя гораздо агрессивнее. Я думаю, вы как ветеринар тоже знакомы с этими исследованиями. Это миф, они не становятся спокойнее, наоборот, именно самки.
Наталья Надольская:
И безопаснее для общества?
Алена Родовская:
Вы согласны?
Александр Ушачев:
Я согласен.
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