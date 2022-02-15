«Провалилась во всех странах». Почему программа по стерилизации бездомных животных не работает?

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что за рубежом отлавливают бездомных животных, вакцинируют, чипируют и обратно возвращают на улицу. Оксана, у нас, вы считаете, возможно такое?

Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:

Я не знаю, где за рубежом это делают. Все эти практики были отменены. В России Верховный суд отменяет.

Александр Ушачев, ветеринарный врач:

В Грузии. Сейчас только ленивый не был в Грузии. Поэтому все замечают огромное количество собак, которые стерилизованы. Которые обозначены, что они стерилизованы, выпущены в природу. Наталья Надольская:

Мне кажется, это дополнительные расходы. Кто-то должен их на себя брать. Ведь стерилизовать, чипировать – это деньги. Оксана Кирилюк:

Это большие деньги. А главное, что эта программа провалилась во всех странах, где по 10-15 лет применялась. Наталья Надольская:

А почему она провалилась?

Оксана Кирилюк:

Потому что она, во-первых, не уменьшает количество бездомных, то есть она провоцирует рост. Во-вторых, она вызывает напряжение в обществе, потому что далеко не все готовы соседствовать с животными, и возникают массовые потравы животных. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

То есть просто травят? Оксана Кирилюк:

Да. Люди говорят свое нет. И мы сталкиваемся в нашем городе с этим. Алена Родовская:

Но ведь это жестокое отношение людей к животным, на которых государство потратило определенные деньги, только потому что не согласен.

Дарья Лукина, кинолог:

Лично я сталкивалась с такими стаями. Алена Родовская:

Как определить, где этот критерий? Как это регулировать? Оксана Кирилюк:

Понимаете, нельзя навязать доброту. Большинство людей не готовы соседствовать, потому что это заболевания, гельминты, неудобство, запах, блохи в подвалах и так далее. Это, в конце концов, заражение домашних животных. Если вы лечили когда-нибудь лишай у ребенка, например, на протяжении года – слабый иммунитет, заболел – вы поймете, что это такое. То есть родителей можно понять. У нас суровые очень зимы, кошки и собаки обмораживаются, очень тяжело переносят. Потом развивается сухая гангрена, они погибают просто мучительно. Мы хотели поставить домики в городе. Кстати, домики эти разбиваются практически по всем дворам. Редко найдется двор, где домик остается стоять для кота. Разбивают сами жители. Мы хотели поставить по городу. Я ходила, собирала подписи для исполкома. Сколько я выслушала от жителей дворов, которые против. Причем подавляющее большинство против. Они не хотят, с ними надо считаться, потому что они будут мстить этим животным. Где-то лопатой зарубили, где-то еще что-то. Их невозможно лечить, вакцинировать, не все прививается. Вы как ветеринар знаете. На бездомных прививки зачастую вообще не берутся, потому что они заглистованы. То есть это масса нюансов.