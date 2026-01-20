Прорыв теплотрассы в Минске – энергетики продолжают устранять последствия аварии
Последствия аварии на теплотрассе продолжают устранять энергетики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специалисты работают круглосуточно. Сейчас на участке проходит демонтаж поврежденного компенсатора трубопровода. Задача ювелирная: из-за плотной городской застройки и расположения магистрали тяжелая техника не везде может развернуться. Ряд сложнейших технологических операций энергетикам приходится выполнять практически вручную.
Алексей Иванов, заместитель начальника службы эксплуатации теплотехнического оборудования аппарата управления РУП «Минскэнерго»:
Продолжаются работы по устранению повреждения на магистрали № 41. В данный момент мы видим проведение подготовительных работ нового компенсатора взамен поврежденного. После проведения мероприятий здесь вставки с компенсатором будут установлены непосредственно на тепломагистраль, будут проводиться сварочные работы, после восстановления целостности трубопровода планируется его заполнение сетевой водой, восстановление циркуляции по магистрали № 41 и возврат к штатной схеме теплоснабжения города Минска для зимнего периода.
С момента обнаружения прорыва на объекте задействовано более 170 специалистов. Ночная смена прошла в тяжелейших условиях: столбик термометра в столице опускался до отметки -19 градусов. Аварийные бригады полностью укомплектованы всем необходимым – от материалов до тяжелой спецтехники.
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Тепло и горячее водоснабжение в жилфонд уже поступили. Есть точечные моменты, где нужно заниматься развоздушиванием системы отопления. Сейчас работа проводится в этом направлении.
Работа в контакт-центре 115.бел ведется круглосуточно. Только за 19 января было принято более 6 000 звонков и свыше 3 000 обращений на портал по разным категориям неисправности. Основной процент касался отопления и горячего водоснабжения. При возникновении вопросов в работе инженерных систем также можно обращаться на горячую телефонную линию своего района.