Прорыв теплотрассы в Минске – энергетики продолжают устранять последствия аварии

Специалисты работают круглосуточно. Сейчас на участке проходит демонтаж поврежденного компенсатора трубопровода. Задача ювелирная: из-за плотной городской застройки и расположения магистрали тяжелая техника не везде может развернуться. Ряд сложнейших технологических операций энергетикам приходится выполнять практически вручную.

Алексей Иванов, заместитель начальника службы эксплуатации теплотехнического оборудования аппарата управления РУП «Минскэнерго»:

Продолжаются работы по устранению повреждения на магистрали № 41. В данный момент мы видим проведение подготовительных работ нового компенсатора взамен поврежденного. После проведения мероприятий здесь вставки с компенсатором будут установлены непосредственно на тепломагистраль, будут проводиться сварочные работы, после восстановления целостности трубопровода планируется его заполнение сетевой водой, восстановление циркуляции по магистрали № 41 и возврат к штатной схеме теплоснабжения города Минска для зимнего периода.

С момента обнаружения прорыва на объекте задействовано более 170 специалистов. Ночная смена прошла в тяжелейших условиях: столбик термометра в столице опускался до отметки -19 градусов. Аварийные бригады полностью укомплектованы всем необходимым – от материалов до тяжелой спецтехники.