Лучшие гражданские инициативы выбрали в Гомельской области

В Гомеле подвели итоги областного конкурса гражданских инициатив. Лучшие народные проекты из каждого района получат финансовую поддержку и помощь в реализации. Главный критерий победы – перспективность проекта и реальная польза для региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальные костюмы, рушники, старинные книги, иконы и аутентичные предметы деревенского быта. Этнографическая экспозиция в 75-й гомельской школе появилась 4 месяца назад. Музейная комната стала не просто подарком детям к учебному году, а новым культурным центром растущего микрорайона Хутор.

Местные жители, в основном молодые семьи, поддержали идею педагогов о реализации такого проекта. Вместе подали заявку на конкурс гражданских инициатив и победили. 90 % финансирования получили из бюджета, остальную сумму собрали сами. Это обязательное условие для участия. Теперь выставочное пространство используют для образовательных мероприятий и экскурсий. Здесь уже побывали около 4 тысяч человек.