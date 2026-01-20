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Лучшие гражданские инициативы выбрали в Гомельской области

20 января 2026 18:18
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В Гомеле подвели итоги областного конкурса гражданских инициатив. Лучшие народные проекты из каждого района получат финансовую поддержку и помощь в реализации. Главный критерий победы – перспективность проекта и реальная польза для региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие гражданские инициативы выбрали в Гомельской области-2

Национальные костюмы, рушники, старинные книги, иконы и аутентичные предметы деревенского быта. Этнографическая экспозиция в 75-й гомельской школе появилась 4 месяца назад. Музейная комната стала не просто подарком детям к учебному году, а новым культурным центром растущего микрорайона Хутор. 

Местные жители, в основном молодые семьи, поддержали идею педагогов о реализации такого проекта. Вместе подали заявку на конкурс гражданских инициатив и победили. 90 % финансирования получили из бюджета, остальную сумму собрали сами. Это обязательное условие для участия. Теперь выставочное пространство используют для образовательных мероприятий и экскурсий. Здесь уже побывали около 4 тысяч человек.

Лучшие гражданские инициативы выбрали в Гомельской области-4

Светлана Генчикова, заместитель директора по учебной работе средней школы № 75 Гомеля:
Посещают учащиеся разных учреждений образования, родители. Можно к нам записаться по телефону. Посещение совершенно бесплатно. И учащиеся нашей школы либо педагоги могут провести для всех желающих экскурсии.

Лучшие гражданские инициативы выбрали в Гомельской области-6

Раритеты для музея собирали всем миром. Учителя и жители микрорайона делились тем, что раньше было их семейным достоянием. Впрочем, коллекция расширяется до сих пор. Школа закупила более 40 новых экспонатов. Это лишь один из примеров партнерства государства и общества. Всего в Гомельском регионе благодаря совместным усилиям реализовали 44 инициативы.

Подробнее в видеоматериале.

# Государственная политика

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