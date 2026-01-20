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Более 300 арендных квартир построят в Минске в 2026 году

20 января 2026 18:13
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Поддержка многодетных семей – ключевой национальный приоритет в нашей стране. Им предоставляются льготы и социальные гарантии. Действует программа «Семейный капитал». Поддержка от государства предусмотрена и в решении квартирного вопроса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 300 арендных квартир построят в Минске в 2026 году-2

Только в 2026 году в столице планируют направить на строительство 660 многодетных семей. Жилье будет возводиться в различных районах города. Преимущественно во Фрунзенском и Ленинском. Всего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске состоят около 3,2 тыс. многодетных семей. 

Более 300 арендных квартир построят в Минске в 2026 году-4

Сергей Шакель, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
За прошлый год было направлено на улучшение жилищных условий 722 многодетные семьи при доведенном задании в 700. На 2026 год задание доведено до 660 многодетных семей. Работа по направлению их продолжится. Жилье будет строиться в различных районах Минска, в основном во Фрунзенском и Ленинском районах.

На 2026 год также запланировано строительство арендного жилья. Оно будет строиться во Фрунзенском и Первомайском районах. Всего более 300 квартир, из них 50 – для востребованных профессий.

# Строительство

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