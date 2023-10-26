Коротченко: ни один политик в Варшаве не хочет получить ядерный удар по группировке польских войск

Игорь Коротченко, член общественного совета при Министерстве обороны России:

Наша дипломатия, за ее спиной всегда стоит военный потенциал и ядерная мощь. Поэтому те, кто нас не слышат, кто желает побряцать оружием, а уж тем более любой факт вооруженной агрессии, у нас есть чем ответить. А получить в лоб тактический ядерный удар по развернутой группировке польских войск, готовых к вторжению, я думаю, ни один здравомыслящий политик в Варшаве такого сценария для себя не хочет. Поэтому мы будем декларировать те принципы нового мироустройства, которые мы считаем справедливыми и отвечающими интересам нас самих и наших союзников. А что касается любого формата внешнего военного давления, у нас есть чем на это ответить.