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Коротченко: ни один политик в Варшаве не хочет получить ядерный удар по группировке польских войск

26 октября 2023 08:06
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Новая мирная инициатива. В рамках председательства в ОДКБ Минск проводит международную конференцию высокого уровня – «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил приветствие гостям и участником международной конференции в Минске.

Коротченко: ни один политик в Варшаве не хочет получить ядерный удар по группировке польских войск-1

Игорь Коротченко, член общественного совета при Министерстве обороны России:
Наша дипломатия, за ее спиной всегда стоит военный потенциал и ядерная мощь. Поэтому те, кто нас не слышат, кто желает побряцать оружием, а уж тем более любой факт вооруженной агрессии, у нас есть чем ответить. А получить в лоб тактический ядерный удар по развернутой группировке польских войск, готовых к вторжению, я думаю, ни один здравомыслящий политик в Варшаве такого сценария для себя не хочет. Поэтому мы будем декларировать те принципы нового мироустройства, которые мы считаем справедливыми и отвечающими интересам нас самих и наших союзников. А что касается любого формата внешнего военного давления, у нас есть чем на это ответить.

Коротченко: ни один политик в Варшаве не хочет получить ядерный удар по группировке польских войск-4

В сложившейся геополитической ситуации собрать форум такого уровня было непросто. По итогам его проведения планируется наметить перспективы евразийской безопасности, определить способы и пути ее укрепления.

На конференции в Минске замечены главы МИД России и Венгрии. Подробнее.

# Международное сотрудничество # общество # Игорь Коротченко # Фотофакт

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