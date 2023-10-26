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Лукашенко направил приветствие гостям и участникам международной конференции в Минске

26 октября 2023 08:14
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Новая мирная инициатива. В рамках председательства в ОДКБ Минск проводит международную конференцию высокого уровня – «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил приветствие гостям и участникам международной конференции в Минске-1

Приветствие участникам и гостям международной конференции высокого уровня направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: задачу по недопущению вооруженных конфликтов должны решать люди доброй воли во всех странах.

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# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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