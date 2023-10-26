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Правовые инспекторы труда проводят приёмы на предприятих, в организациях и отделениях профсоюзов

26 октября 2023 07:47
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Новости Беларуси. Место встречи то же: крупные предприятия и организации, районные и городские объединения профсоюзов. Правовые инспекторы труда 26 октября продолжат практику выездных приемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правовые инспекторы труда проводят приёмы на предприятих, в организациях и отделениях профсоюзов-1

Спрашивать можно не только о трудовом законодательстве, но и про нюансы пенсионного и жилищного права. На приемах традиционно присутствуют представители прокуратуры, которые при необходимости подключатся к решению проблем. Сотрудничество ведомств сосредоточено на соблюдении нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты зарплаты, а также сумм, полагающихся работнику при увольнении. На некоторых предприятиях, кроме консультаций, пройдет правовое просвещение. Профсоюзные специалисты разберут моменты, о которых их спрашивают чаще всего. Особое внимание – новшествам Трудового кодекса.

# Право # общество # Фотофакт

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