Правовые инспекторы труда проводят приёмы на предприятих, в организациях и отделениях профсоюзов

Спрашивать можно не только о трудовом законодательстве, но и про нюансы пенсионного и жилищного права. На приемах традиционно присутствуют представители прокуратуры, которые при необходимости подключатся к решению проблем. Сотрудничество ведомств сосредоточено на соблюдении нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты зарплаты, а также сумм, полагающихся работнику при увольнении. На некоторых предприятиях, кроме консультаций, пройдет правовое просвещение. Профсоюзные специалисты разберут моменты, о которых их спрашивают чаще всего. Особое внимание – новшествам Трудового кодекса.