Минск принимает масштабную международную конференцию по теме евразийской безопасности

Новая мирная инициатива. В рамках председательства в ОДКБ Минск проводит международную конференцию высокого уровня – «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире. Эти слова Александра Лукашенко прозвучали еще в октябре 2022-го в Астане на Саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Уже тогда Президент подчеркнул: являясь частью большой Евразии, Беларусь не может игнорировать сегодняшнее положение дел в регионе. Настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, которые невозможно преодолеть в одиночку.