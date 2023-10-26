Минск принимает масштабную международную конференцию по теме евразийской безопасности

Новая мирная инициатива. В рамках председательства в ОДКБ Минск проводит международную конференцию высокого уровня – «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире. Эти слова Александра Лукашенко прозвучали еще в октябре 2022-го в Астане на Саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Уже тогда Президент подчеркнул: являясь частью большой Евразии, Беларусь не может игнорировать сегодняшнее положение дел в регионе. Настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, которые невозможно преодолеть в одиночку.
Представители Запада и Востока на одной площадке, в Беларуси. В общей сложности около 300 участников. Это руководители ряда международных организаций, члены академического и экспертного сообщества, дипломаты стран-участниц ОДКБ, СНГ, ШОС. Именно Минск организует открытую дискуссию о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и почти полного отсутствия коммуникации между ними. В ходе двухдневного мероприятия запланировано обсуждение нескольких тем. Предполагается, что конференция - позволит наметить перспективные контуры евразийской безопасности. Пока западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации, Беларусь призывает к мирному диалогу.