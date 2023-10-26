Минсельхозпрод: 162 белорусских производителя имеют право экспорта продовольствия в Китай

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Особой популярностью в текущем периоде пользуются молоко и сливки в потребительской упаковке, шоколад, кондитерские изделия. На текущий момент у нас 162 производителя пищевой продукции из Республики Беларусь имеют право экспорта продовольствия на китайский рынок. Это не только производители мясо-молочной группы товаров, это и кондитерские изделия, макаронные изделия, рыбопродукция, замороженные ягоды и иные виды продовольствия. Только за девять месяцев текущего года 21 предприятие получилось право экспорта на китайский рынок. То есть они включены в специальный реестр, включение в который позволяет осуществлять экспортные отгрузки.