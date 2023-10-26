Минсельхозпрод: 162 белорусских производителя имеют право экспорта продовольствия в Китай

Новости Беларуси. Отраслевая стратегия, продвижение на внешние рынки и развитие внутреннего потребления. Международный форум «Беларусь молочная» собирает в Минске более 450 делегатов из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отраслевая стратегия, продвижение на внешние рынки и развитие внутреннего потребления. Международный форум «Беларусь молочная» собирает в Минске более 450 делегатов из 11 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема встречи, которая пройдет 26 и 27 октября, «Новая эра молока». В программе – награждение лауреатов премий «Сто дорог экспорта», «Большие звезды млечного пути», а также выступления спикеров. Белорусская молочная отрасль особо не ощутила влияние санкций. Наши производители продолжают поставлять продукцию за рубеж.
Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Особой популярностью в текущем периоде пользуются молоко и сливки в потребительской упаковке, шоколад, кондитерские изделия. На текущий момент у нас 162 производителя пищевой продукции из Республики Беларусь имеют право экспорта продовольствия на китайский рынок. Это не только производители мясо-молочной группы товаров, это и кондитерские изделия, макаронные изделия, рыбопродукция, замороженные ягоды и иные виды продовольствия. Только за девять месяцев текущего года 21 предприятие получилось право экспорта на китайский рынок. То есть они включены в специальный реестр, включение в который позволяет осуществлять экспортные отгрузки.
Продажи идут не только в Китай. Первые сто тонн сухого молока уже доставлены на Кубу, там интересуются нашими сырами и маслом. О новых видах молочной продукции, которые планируют производить в Беларуси, расскажут в рамках проекта «Молочная премьера».