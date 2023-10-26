В МАРТ рассказали, как будет формироваться цена на лекарства в Беларуси

Новости Беларуси. Как правильно формировать цены на лекарства, чтобы не было дорого, и какие послабления ожидают производителей, обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная задача – навести порядок в фармотрасли и обеспечить конкуренцию.

Ряд нормативных актов позволил упростить оформление документации и механизм доказывания стоимости. До декабря производители должны провести регистрацию предельной отпускной цены. Это касается 37 международных непатентованных наименований. Уже есть заявки 14 субъектов хозяйствования. Восемь из них отклонены из-за недочетов и отправлены на доработку.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Лекарств достаточно, важно обеспечить справедливое ценообразование на лекарства, цену, доступность лекарственных препаратов. Вводится новая методика, то есть референтное ценообразование. Его мы возобновляем. И здесь упрощен ряд административных процедур, которые были ранее. И в принципе расчет берется, исходя из средней цены по двум показателям, параметрам. Первое – это стоимость реализации лекарственного препарата в первом полугодии текущего года. И стоимость аналогичного лекарства, которое регистрируется и продавалось у нас в 13 референтных странах.

Регулятор рассчитывает на положительный эффект. Референтное ценообразование помогает снизить стоимость препаратов.