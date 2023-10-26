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На конференции в Минске замечены главы МИД России и Венгрии

26 октября 2023 08:09
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Новая мирная инициатива. В рамках председательства в ОДКБ Минск проводит международную конференцию высокого уровня – «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил приветствие гостям и участником международной конференции в Минске.

На конференции в Минске замечены главы МИД России и Венгрии-1

Представители Запада и Востока на одной площадке в Беларуси. Уже среди присутствующих замечены главы МИД России и Венгрии. В диалоге участвуют представители государств – членов ОДКБ, СНГ и ШОС, а также руководители ряда международных организаций, ведущие политологи и эксперты. В течение двух дней они будут вести открытую дискуссию о перспективах евразийской безопасности – в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и почти полного отсутствия коммуникации между ними.

На конференции в Минске замечены главы МИД России и Венгрии-4

Петр Петровский, политолог:
Мы видим, как мир разделяется. Мы сделали свой геополитический выбор. Этот выбор – евразийская интеграция, ШОС, БРИКС, построение многополярной системы международных отношений. И в этом плане важно, чтобы Минск, выбрав эту сторону, наводил мосты, а не строил стены. Объяснял логику этого коллективного Востока и многополярную философию в том числе людям, которые находятся по ту сторону Буга, так называемому коллективному Западу. Потому что наша задача – не воевать, а объяснять.

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# Международное сотрудничество # общество # Петр Петровский # Фотофакт

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