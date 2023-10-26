На конференции в Минске замечены главы МИД России и Венгрии

Новая мирная инициатива. В рамках председательства в ОДКБ Минск проводит международную конференцию высокого уровня – «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Запада и Востока на одной площадке в Беларуси. Уже среди присутствующих замечены главы МИД России и Венгрии. В диалоге участвуют представители государств – членов ОДКБ, СНГ и ШОС, а также руководители ряда международных организаций, ведущие политологи и эксперты. В течение двух дней они будут вести открытую дискуссию о перспективах евразийской безопасности – в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и почти полного отсутствия коммуникации между ними.

Петр Петровский, политолог:

Мы видим, как мир разделяется. Мы сделали свой геополитический выбор. Этот выбор – евразийская интеграция, ШОС, БРИКС, построение многополярной системы международных отношений. И в этом плане важно, чтобы Минск, выбрав эту сторону, наводил мосты, а не строил стены. Объяснял логику этого коллективного Востока и многополярную философию в том числе людям, которые находятся по ту сторону Буга, так называемому коллективному Западу. Потому что наша задача – не воевать, а объяснять.