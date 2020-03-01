Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент

Новости Беларуси. В Беларуси выявлен первый завозной случай коронавируса. Давайте о том, что известно на этот момент. Действительно, у студента БНТУ, который 22 февраля вернулся из Ирана, обнаружен коронавирус, сообщили в программе «Неделя». Действительно, два дня он ходил на занятия, посещал общежитие, но проживал в квартире со своей девушкой. Действительно, самого парня, девушку, ее родителей и двоюродную сестру поместили под карантин в Минской инфекционной больнице. Студенты, с которыми учился заболевший, – под медицинским наблюдением. Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат»

Накануне стало известно, что у отца девушки тест дал положительный результат. Буквально несколько часов назад пришло сообщение о том, что один из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебской области, выявил фрагмент коронавируса (подробнее здесь). Она и двое коллег недавно прибыли из Италии – эпидемиологически неблагоприятного района, поэтому были приглашены нашими медиками для прохождения теста. У двух коллег они отрицательные. Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник Таким образом, в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет. Вот, в общем-то, основные факты. Не все, конечно, но главное – подтвержденные. Можно разве что добавить, что в БНТУ теперь индивидуальный план обучения. И многие минские общежития закрыты для посещений. В аэропорту усилен санитарно-эпидемиологический контроль.