Коронавирус в Беларуси. Что известно на данный момент
Новости Беларуси. В Беларуси выявлен первый завозной случай коронавируса. Давайте о том, что известно на этот момент.
Действительно, у студента БНТУ, который 22 февраля вернулся из Ирана, обнаружен коронавирус, сообщили в программе «Неделя». Действительно, два дня он ходил на занятия, посещал общежитие, но проживал в квартире со своей девушкой. Действительно, самого парня, девушку, ее родителей и двоюродную сестру поместили под карантин в Минской инфекционной больнице. Студенты, с которыми учился заболевший, – под медицинским наблюдением.
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Накануне стало известно, что у отца девушки тест дал положительный результат.
Буквально несколько часов назад пришло сообщение о том, что один из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебской области, выявил фрагмент коронавируса (подробнее здесь).
Она и двое коллег недавно прибыли из Италии – эпидемиологически неблагоприятного района, поэтому были приглашены нашими медиками для прохождения теста. У двух коллег они отрицательные.
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Таким образом, в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.
Вот, в общем-то, основные факты. Не все, конечно, но главное – подтвержденные. Можно разве что добавить, что в БНТУ теперь индивидуальный план обучения. И многие минские общежития закрыты для посещений. В аэропорту усилен санитарно-эпидемиологический контроль.
Юлия Огнева, СТВ:
И вот спрашивается: почему бы не поверить министру? Ведь вот этот комментарий был дан практически вслед за новостью о первом завезенном коронавирусе. Просили открытости – получите. Только зачем открытость, если ей не доверять? И, в общем-то, понятна привычка искать подвох. Но все-таки давайте не поддаваться всеобщей панике. Ну нет в этом смысла.
А вот чаще мыть руки – в этом смысл точно есть. Кашлять и чихать в локоть. Носить маску – больным обязательно, здоровым – тоже не запрещено, если так спокойнее – пожалуйста, носите. Но соблюдая правила. И не поддаваясь всеобщей истерии, если вдруг в аптеке возле дома сию минуту масок не окажется.
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И вот еще что: если так уж боитесь коронавируса и любых вообще респираторных инфекций – бросьте курить. Если курите. Зачем вы сами ослабляете свои легкие? Если точно знаете, что наиболее частое осложнение – это пневмония.
В общем, будьте здоровы. И физически, и психически. Ничто так не снижает иммунитет, как отсутствие самоуважения.