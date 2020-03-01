Прямой эфир

У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат

01 марта 2020 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У жительницы Витебска дал положительный результат один из тестов на коронавирус. 

Как сообщает Министерство здравоохранения, у белоруски выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. 

Витеблянка и двое её коллег вернулись из Италии. Как и в случае с другими гражданами, вернувшимися из эпидемиологически неблагоприятных районов, у них были взяты анализы. 

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус 

Пациенты помещены в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Все трое в удовлетворительном состоянии, симптомов болезни у них нет. 

С пациенткой, которая может быть заражена коронавирусом, проводится углублённая лабораторная диагностика. У коллег женщины тесты показали отрицательные результаты. 

Отмечается, что сейчас в Беларуси с подозрением на 2019-nCoV госпитализированы три человека, ни у кого из них нет клинических проявлений болезни. 

Ранее сотрудники ВОЗ простым языком ответили на важные вопросы о коронавирусе.

Насколько он опасен, какие симптомы и кто в группе риска – читайте здесь

# Коронавирус # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Стало известно, зачем установлены палатки во дворе Минской инфекционной больницы
29 февраля 2020 07:49

Стало известно, зачем установлены палатки во дворе Минской инфекционной больницы

В Минске 62-летний мужчина обманом присвоил три квартиры
28 февраля 2020 08:53

В Минске 62-летний мужчина обманом присвоил три квартиры

Первый завозной случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси
28 февраля 2020 06:23

Первый завозной случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси