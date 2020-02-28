Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат»

Президент высказался и на волнующую многих тему. Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем. Мобилизованы все ведомства, которые так или иначе задействованы в защите белорусских граждан от опасной болезни. Сейчас стоит задача не допустить распространение вируса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат. Ни шума, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае. У нас есть места, где мы можем наблюдать людей, если они прибыли, допустим.

Недавно, доложили мне, два случая было. Наша девушка в Италии училась, в общежитии жила с девчонкой, и наша поехала домой. И обнаружили, что та девчонка, с которой она жила, заболела коронавирусом, вирус этот подхватила. Молодец, она до Польши доехала, позвонила срочно в Минздрав наш, поскольку мы просигналили на весь мир: обращайтесь, если что. Мы ее в страну не завозили, попросили поляков, чтобы побыла там несколько часов. Выехали на границу, изолировали, поместили в «инфекционку». Удивительно, не подтвердилось, что она больная.

Точно так был второй случай с иранцем. Приехал сюда, температура 37,3, покраснение в горле. Ну, правда, ни кашля, ничего. Тоже говорю, надо, у нас есть место, давайте его понаблюдаем. Нормально к этому люди относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все.

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Границы... Ну закроете границы и что? Границы были закрыты, сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям.