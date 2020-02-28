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Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат»

28 февраля 2020 13:36
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Новости Беларуси. 28 февраля Александр Лукашенко принял участие в VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент высказался и на волнующую многих тему. Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем. Мобилизованы все ведомства, которые так или иначе задействованы в защите белорусских граждан от опасной болезни. Сейчас стоит задача не допустить распространение вируса.

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат. Ни шума, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае. У нас есть места, где мы можем наблюдать людей, если они прибыли, допустим.

Недавно, доложили мне, два случая было. Наша девушка в Италии училась, в общежитии жила с девчонкой, и наша поехала домой. И обнаружили, что та девчонка, с которой она жила, заболела коронавирусом, вирус этот подхватила. Молодец, она до Польши доехала, позвонила срочно в Минздрав наш, поскольку мы просигналили на весь мир: обращайтесь, если что. Мы ее в страну не завозили, попросили поляков, чтобы побыла там несколько часов. Выехали на границу, изолировали, поместили в «инфекционку». Удивительно, не подтвердилось, что она больная.

Точно так был второй случай с иранцем. Приехал сюда, температура 37,3, покраснение в горле. Ну, правда, ни кашля, ничего. Тоже говорю, надо, у нас есть место, давайте его понаблюдаем. Нормально к этому люди относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все.

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Границы... Ну закроете границы и что? Границы были закрыты, сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям.

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат»-4

Работайте тихо и спокойно, как вы сейчас боретесь с этим несчастным коронавирусом. Начнете вопить, шуметь – как минимум маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим. Не вопрос. Но это же все пустое. Люди пойдут и лекарства порасхватают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение работать, но работать аккуратно, объясняя людям.

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Слава богу, китайцы информируют, и мы видим по гибели людей в Китае, что эта зараза пошла на спад. Но в других странах по одному, по два, по десять, в Иране больше, в Южной Корее, Японии. Уже речь идет о переносе Олимпийских игр, если не стабилизируется ситуация, на год дальше. В России уже нашей близкой, с которой мы практически в одном государстве, тоже появились эти факторы. Поэтому вы себя ведите поаккуратнее, берегите детей. Правда, говорят, слава богу, на детей эта зараза не распространяется.

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Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат»-9

Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат»-11

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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