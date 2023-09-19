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Более заразный новый штамм коронавируса «пирола» в Беларуси пока не выявлен

19 сентября 2023 06:33
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ВОЗ заявила, что в мире выявлен новый подвариант коронавируса «пирола» или ВА.2.86. Он считается более заразным, касательно других штаммов и имеет наибольшее количество мутаций. В Беларуси случаи заражения им пока не зарегистрированы, сообщает Минздрав РБ. 

ВОЗ включила этот вариант коронавируса в список штаммов, которые находятся под наблюдением. «Пирола» может обходить иммунитет, который приобретен после заболевания другими штаммами ковид, а также после вакцинации. Подтверждений тому, что новый подвариант вызывает более тяжелое течение болезни нет. Симптоматика практически не отличается от типичных признаков коронавирусной инфекции. 

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус продолжает оставаться угрозой. ВОЗ призывает продолжать борьбу с его распространением и проводить вакцинацию. 

# Коронавирус # общество

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