«Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом

В начале января внимание всего мира привлёк коронавирус, который начал распространяться в Китае. За это время произошло много разных событий, очень многих прямо или косвенно затронули события, связанные с Covid-19. Мы собрали несколько историй этих людей. На своей странице в Facebook британец Дэвид Абель рассказывал о том, как он с супругой Салли находился на борту круизного лайнера в Японии, где у них был диагностирован коронавирус. По словам мужчины, сначала он и Салли подхватили простуду, а затем она переросла в коронавирус.

Фото: facebook.com/david.abel.75

Позже пару из Нортгемптоншира перевезли из лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин близ Иокогамы, в больницу. «За пределами больницы я почувствовал себя странно и чуть не потерял сознание. Каждая пора в моём теле открылась. Меня посадили в инвалидное кресло и отвезли в нашу комнату», – вспомнил случай Дэвид. Несмотря на все сложности, с которыми приходится сталкиваться, Абель сказал, что он и Салли находятся в самом лучшем месте, где могут положиться на врачей. Некоторое время назад Дэвид предупредил, что не сможет больше выходить на связь, поскольку там сложности с интернетом. В Китае из-за коронавируса уничтожают деньги

Фото: facebook.com/david.abel.75

О том, каково находиться на лайнере, более подробно рассказали дети, родители которых оказались на корабле. Как сообщает South China Morning Post, сын пассажирки, который представился как 42-летний Чан, опасается, что его 70-летняя мать может стать жертвой ухудшения санитарных условий на судне. Женщина просила позволить ей жить в другом помещении, но ей отказали из-за нехватки кают и рабочей силы. «Окна каюты невозможно открыть. Там нет балкона, нет доступа к свежему воздуху. Вся еда на корабле подается холодной. Моя мама съела лишь немного хлеба», – сказал Чан, сославшись на слова матери. Мужчина добавил, что у женщины с хроническими проблемами сердца в скором времени могут закончиться лекарства. Сын пассажирки по фамилии Ченг тоже сказал, что у его 69-летней матери заканчиваются медикаменты, которые она принимает для лечения гипертонии и высокого уровня холестерина. Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса

Фото: South China Morning Post

«Я пожилой человек с хроническими заболеваниями. Мне необходимо регулярно принимать лекарства, но сейчас я застряла на этом корабле. Это причиняет боль, и я чувствую себя беспомощной», – сказала мама Ченга в голосовом сообщении. Ещё двух пассажиров с Diamond Princess в возрасте 69 лет и 71 года отправили в больницу города Чиба. Это одно из учреждений, в которых разместили жителей Гонконга с подтвержденным заражением Covid-19 на лайнере. Мужчины рассказали, что их отцам приходилось делить палату с четырьмя другими японскими пациентами с коронавирусом и пользоваться одним и тем же туалетом. Сыновья пассажиров добавили, что в больнице также не было необходимых медикаментов для лечения хронических болезней сердца у мужчин. Как вспышка коронавируса отразилась на туриндустрии и перевозках?

Фото: South China Morning Post

Издание Sky News приводит слова британца, который находился в больнице Арроу Парк в районе Виррал. Харн Ламберт, преподавал в Ухане:

Конец близок. Четверг 13 февраля станет днём «освобождения». Нет, это не тюрьма – это карантин. Но проживание на территории, ограждённой забором, напоминает нахождение в тюрьме. На этой неделе я пережил смесь эмоций: чувство облегчения от прибытия домой, подальше от опасного Уханя, но также и немного грусти от того, что там осталось так много друзей. Это были настоящие эмоциональные американские горки, но мы старались оставаться в хорошем настроении, чтобы время проходило быстрее. Казалось, что дни этой недели тянулись годами. Однако неожиданно мы поняли, что осталось совсем немного до момента, когда мы сможем отправиться по домам. И вероятность того, что у кого-то будет обнаружен вирус, падает с каждым днем. Настроение переменилось. Люди с большим энтузиазмом выходят из комнат и контактируют с другими. Некоторые из «заключенных» планируют провести второй покерный матч. Я должен признать, что проиграл 60 фунтов стерлингов в первую ночь, но все во имя веселья. Из-за коронавируса перенесли часть игр чемпионата Италии по футболу и закрыли Венецианский карнавал

Фото: facebook.com/kharn.lambert

Для дальнейшего развлечения я решил составить и провести викторину. Надеюсь, что это отделит сильных от слабых или, по крайней мере, даст нам представление о том, как скука повлияла на наш интеллект. Это стало бы интересным исследованием. Также я должен упомянуть, насколько замечательным был персонал в больнице Арроу Парк. Нет слов, чтобы выразить восхищение этими героями, которых сняли с их обычных ежедневных постов, чтобы справиться с ситуацией и помочь нам чувствовать себя максимально комфортно в сложившихся обстоятельствах. Слов благодарности будет недостаточно, чтобы наградить их за заслуги. Более того, некоторые люди из Виррала совместно оказывают поддержку. Они пожертвовали безумное количество вещей: от предметов для вязания и до записок с открытками. Все это тронуло сердца тех, кто здесь находился, заставило пролить слезы и принесло огромную радость. Словами невозможно выразить всю нашу благодарность им. Любовь и сострадание, которые были проявлены к нам со стороны людей из Виррала и большего округа, удивительны. И мы не можем дождаться встречи с некоторыми из них, когда выберемся отсюда. Что касается моих личных чувств, то их трудно точно описать. С каждым днем увеличивается количество вылечившихся людей. Об одном из таких случаев рассказывается в издании South China Morning Post.

Фото: facebook.com/DGHisham

Муж и жена из Китая, которая оказалась седьмым и восьмым случаями заражения Covid-19 в Малайзии, вылечилась. «Супруги полностью выздоровели. Оба теста показали отрицательный результат. Теперь все пациенты с положительным результатом на наличие вируса Covid-19, которые находились на лечении в больнице Пермаи в Джохор-Бару полностью выздоровели и были выписаны», – сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Малайзии и старший консультант по грудной, эндокринной и общей хирургии доктор Нур Хишам Абдулла. Более подробно мужчина рассказал об этих пациентах на своей странице в Facebook. Нур Хишам Абдуллах, врач:

Это фото вместо тысячи слов. Мужчина был седьмым заразившимся коронавирусом, а его жена – восьмой. Седьмой случай заражения был выявлен 27 января 2020 года. Состояние пациента ухудшилось из-за тяжелой гипоксии на третий день госпитализации. Рентгенография грудной клетки показала обострение пневмонии. 30 января ему начали давать лопинавир/ритонавир по две таблетки два раза в день. 3 февраля добавили озелтамивир, когда состояние ухудшилось и пришлось применить маску с высоким потоком кислорода 15 л/мин. На девятый день лечения отмечалось значительное улучшение, постепенно отпала необходимость кислородной маски. После двух тестов на Covid-19 пациент был выписан.

Фото: facebook.com/DGHisham

Восьмой случай заражения был выявлен у его жены. На момент обследования у неё не было симптомов, но они появились на второй день нахождения в больнице. Возникли сухой кашель и боль в горле, лихорадки не было. Рентгенограмма грудной клетки была чистой. Образец для выявления Covid-19, взятый 2 февраля 2020 года, был отрицательным. Несмотря на это, она приняла решение остаться в больнице, пока не выпишут её мужа. Мы повторно провели тестирование, когда её супруг полностью вылечился. Результат был отрицательным в двух случаях. Пара дала согласие на публикацию фотографий и видео с ними. От всего сердца благодарю всех сотрудников Министерства здравоохранения. Сессию Всекитайского собрания перенесли из-за коронавируса

Фото: facebook.com/DGHisham

Стоит упомянуть, что коронавирус затрагивает не только тех, кто оказался в непосредственной опасности. Три студента из Китая, которые учатся в Колумбийском университете США, рассказали, что они чувствуют, наблюдая за болезнью издалека. Зейи Ян, 23-летний студент:

Это сложно, потому что я из Уханя, где находится центр эпидемии. Несмотря на то, что среди тех, кого показывают в новостях, я никого не знаю, всё это кажется очень личным, поскольку может быть столько всего, что способно связать меня с человеком, который умирает там. Я сопереживаю всем, кто сейчас заперт в городе. Они не могут пойти и купить необходимые продукты. Если им необходимо ехать в медицинские учреждения, то для них это будет сложно, потому что транспортное снабжение полностью прекращено. Я вижу здесь некую дилемму. Хочется сдержать размах вспышки заболевания, но также не хочется, чтобы люди, запертые в городе, страдали.

Фото: скриншот из видео на YouTube канале South China Morning Post