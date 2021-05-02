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Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви

02 мая 2021 17:43
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Новости Беларуси. История их любви началась в Горецкой сельхозакадемии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А рай в шалаше приехали строить во Флерьяново – в здание, где дворяне раньше отводили место для слуг и пана-эконома.

Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви-1

Лариса Третьяк:
Там, где на чердаке красивый треугольничек, нам с Генрихом дали комнату. Там печка есть. И, кстати, там хорошо, как рай в шалаше. Там я родила троих детей.

Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви-4

Пара 54 года вместе – до сих пор нежно держатся за руки. Так какой рецепт в работе и семье?

Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви-7

Лариса Третьяк:
Надо уважать и любить друг друга.

Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви-10

Генрих Третьяк, Герой Социалистического Труда:
Плюс к этому надо друг у друга замечать не плохие черты, а хорошие. А если начинается какой-то конфликт, то надо кому-то уступить.

В молодости превратил колхоз в опытное поле. А как сегодня живёт этот Герой Социалистического Труда? Подробности здесь.

# Брак и семья # общество # Лариса Третьяк # Генрих Третьяк # Оксана Семашко # Фотофакт

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