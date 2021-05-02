Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви

Новости Беларуси. История их любви началась в Горецкой сельхозакадемии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А рай в шалаше приехали строить во Флерьяново – в здание, где дворяне раньше отводили место для слуг и пана-эконома.

Лариса Третьяк:

Там, где на чердаке красивый треугольничек, нам с Генрихом дали комнату. Там печка есть. И, кстати, там хорошо, как рай в шалаше. Там я родила троих детей.

Пара 54 года вместе – до сих пор нежно держатся за руки. Так какой рецепт в работе и семье?

Лариса Третьяк:

Надо уважать и любить друг друга.