Гайдукевич: Ленин книги читал и писал тома литературы, а Тихановская не читала «Муму». Латушко, может, только «Муму» и прочитал

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Не превратился ли праздник 7 ноября у нас в праздник для галочки?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Нет, конечно.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Для кого-то это не праздник, и это личное дело каждого, это демократия. Что, мы должны всех заставлять цветы к Ленину возлагать? Нет, это личное дело каждого: кто хочет – возлагает, кто не хочет – не возлагает. Но это все-таки было великое событие. Почему? Я иногда читаю в Telegram-каналах – «революция 2020 года». Какая революция? Ленин книги читал и писал тома литературы, а Тихановская не читала «Муму». Латушко, может, только «Муму» прочитал и больше ничего, судя по выступлениям. Какое может быть сравнение? В принципе, это вообще несравнимые события, но для меня хороших революций не бывает. Причем я признаю достижения, которые дало 7 ноября – это и государственность, и прогресс.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Давайте вернемся еще к истории. Что такое была наша территория Беларуси? Фактически окраина Российской империи. Народ нищий, образования не было, медицины не было, ничего не развито. После революции – почему мы и чтим это – мы начали интенсивно развиваться.
Когда перестали праздновать 7 ноября в СССР и как этот день повлиял на Беларусь? Что ответил Вадим Гигин, читайте здесь.