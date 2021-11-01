Гайдукевич: Ленин книги читал и писал тома литературы, а Тихановская не читала «Муму». Латушко, может, только «Муму» и прочитал

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Не превратился ли праздник 7 ноября у нас в праздник для галочки?

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Нет, конечно.