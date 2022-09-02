«Сельхозники работают, у каждого свои приусадебные участки». Председатель Крупского исполкома о развитии района

Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор локации был сделан неслучайно. Когда-то предприятие взяло под крыло слабые хозяйства и вывело их на достойный уровень. А сегодня это крупная сельхозструктура с амбициозными планами.

К слову, Президент в начале «урока» отметил важность социального аспекта. То, чем частник-фермер может пренебрегать, и это идет вразрез с интересами государства. Если же он готов брать на себя определенные обязательства и думать не только о собственном кармане – преград нет. Крупский район губернатор позиционировал как один из самых отстающих в области. Но, похоже, тенденция меняется. По крайней мере так думает глава местного райисполкома.

Анатолий Козел, председатель Крупского районного исполнительного комитета:

Социалку тянет в основном и это предприятие. Сельхозники работают, у них у каждого свои приусадебные участки. Естественно, где-то помочь комбайну, где-то технику. Плюс ни для кого не секрет, какую-то дорогу помочь, дрова привезти. Конечно, это все делается. И помогают и сельхозпредприятия, и производственная площадка. Большой груз социальной направленности присутствует.