«Сельхозники работают, у каждого свои приусадебные участки». Председатель Крупского исполкома о развитии района
Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор локации был сделан неслучайно. Когда-то предприятие взяло под крыло слабые хозяйства и вывело их на достойный уровень. А сегодня это крупная сельхозструктура с амбициозными планами.
К слову, Президент в начале «урока» отметил важность социального аспекта. То, чем частник-фермер может пренебрегать, и это идет вразрез с интересами государства. Если же он готов брать на себя определенные обязательства и думать не только о собственном кармане – преград нет. Крупский район губернатор позиционировал как один из самых отстающих в области. Но, похоже, тенденция меняется. По крайней мере так думает глава местного райисполкома.
Анатолий Козел, председатель Крупского районного исполнительного комитета:
Социалку тянет в основном и это предприятие. Сельхозники работают, у них у каждого свои приусадебные участки. Естественно, где-то помочь комбайну, где-то технику. Плюс ни для кого не секрет, какую-то дорогу помочь, дрова привезти. Конечно, это все делается. И помогают и сельхозпредприятия, и производственная площадка. Большой груз социальной направленности присутствует.
В любом случае такие коллаборации с крупными игроками несут в себе еще и имиджевую составляющую. Таким производством у себя можно гордиться. Президенту проводят экскурсию уже по цехам и, конечно, показывают все лучшее из произведенного здесь. Журналистский тест, к слову, продукция в этот раз все же прошла. Впрочем, местная продукция хорошо известна белорусскому потребителю и в рекламе не нуждается. В завершение визита Александр Лукашенко вновь вернется к кадровому вопросу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Готов. Готов, чтобы на предприятии молодежь за ним ходила.
И озвучит, наверное, самую популярную свою фразу.
Александр Лукашенко:
Ты тоже не расслабляйся.
И все присутствующие здесь прекрасно понимают ее смысл и справедливость. Когда следуешь ей и не расслабляешься – результат говорит сам за себя.
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