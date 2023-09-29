Новости Беларуси. В хозяйствах центрального региона активно идет уборка кукурузы на силос. Пройдено больше половины площадей. Урожайность составляет около 300 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже сейчас аграрии уверены, что высокобелкового корма хватит для полноценного питания крупного рогатого скота. Активно заполняются траншеи и в Молодечненском районе. Кроме того, ведут уборку сахарной свеклы, здесь же копают и картофель.