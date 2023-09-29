В хозяйствах Минской области активно идёт уборка кукурузы на силос, урожайность – около 300 центнеров с гектара
Новости Беларуси. В хозяйствах центрального региона активно идет уборка кукурузы на силос. Пройдено больше половины площадей. Урожайность составляет около 300 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уже сейчас аграрии уверены, что высокобелкового корма хватит для полноценного питания крупного рогатого скота. Активно заполняются траншеи и в Молодечненском районе. Кроме того, ведут уборку сахарной свеклы, здесь же копают и картофель.
Сергей Космач, начальник отдела механизации управления по сельскому хозяйству и продовольствию Молодечненского райисполкома:
Сейчас в районе ведутся работы по завершению озимого сева, по уборке сахарной свеклы, плюс идет заготовка кукурузы на силос. На текущий момент у нас сев озимых зерновых выполнен на площадях от планируемой на более чем 70 %. Сев озимого рапса был завершен 20 августа.
На текущий момент сев озимых зерновых выполнен на площадях от планируемых на более 70 %. Уборка сахарной свеклы завершена уже на 25 % от запланированных. Сев озимого рапса был завершен 20 августа. Аграрии Молодечненского района завершают и сев озимых зерновых, в частности пшеницы и ячменя.