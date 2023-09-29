Из школы-интерната сделали кадетское училище. Почему заведение решили открыть именно в Борисове?

Жизнь по уставу, азы армейского дела и мужская закалка. В Борисове появилось кадетское училище. Это второе учреждение такого профиля в Минской области. Познакомимся с теми, кто решил примерить курсантские погоны и проведем один день вместе с кадетами, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Место, где воспитывают настоящих патриотов, разместилось на базе бывшей школы-интерната. Мысль о том, что именно здесь должно заработать училище, витала в воздухе уже давно. Оно понятно, ведь на Борисовщине дислоцируются воинские части. Есть кому и с кем работать.

Влада Родовская, корреспондент:

Давайте вернемся к истокам, поговорим, как в Борисове открылось кадетское училище.





Дмитрий Болбас, директор Борисовского кадетского училища Минской области:

Борисовское кадетское училище открылось 1 сентября. Решение об открытии данного учебного заведения было принято Миноблисполкомом. Александр Генрихович Турчин это решение вынашивал, как он сам признался, уже давно. Борисов – славный традициями военными город, поэтому сам бог велел открыть данное учебное учреждение образования именно на борисовской земле. И 1 сентября наше учреждение образования открыло двери для 140 кадетов.

Здание школы-интерната тоже определили неспроста. Материально-техническая база, большое количество корпусов, спальные места – идеально для курсантов. Дмитрий Болбас:

Проведен определенный комплекс работ, выделены солидные денежные средства из областного бюджета. Благодаря данным работам, которые проводились в кратчайшие сроки, реализовывать этот проект нужно было очень быстро. Мы смогли, как видно из отзывов родителей и детей, в кратчайшие сроки благодаря усилиям всех заинтересованных структур нашего педагогического коллектива и вообще коллектива бывшей школы-интерната, облисполкома, наш районный борисовский исполнительный комитет – все вместе большая стройка. Основные работы были направлены на создание безопасных и организационно-бытовых условий для проживания учащихся. Они и раньше были, но с введением новых учебно-образовательных программ, с введением специального распорядка дня для наших кадетов нужно было провести целый комплекс строительных работ.

Прежде чем сюда пришли кадеты, училище заметно модернизировали. Отремонтировали все помещения, покрасили стены и потолки, заменили дверные блоки и даже установили новое освещение. Подготовка была основательная. Дмитрий Болбас:

В санаторной школе-интернате обучались дети разных возрастов, преимущественно это были дети начальных классов, мебель и все остальное было заточено на данный возраст. Требовалось заменить сантехнику, что и было сделано. Санузлы, где-то плитку поменяли. Огромные средства были направлены на создание нормальных бытовых условий для проживания наших детей. Так как учреждение носит почетное звание – кадетское, здесь появилось много тематических объектов. К примеру, плац. Появилась дополнительная разметка, усовершенствованное покрытие. Все для удобства и качественной строевой подготовки. Установили наглядные стенды.

Дмитрий Болбас:

Открою секрет, у нас строительство очень серьезного спортивного городка, который не у всех в Минске даже есть, выделены приличные средства для этого. Не за горами начнется монтаж воинской полосы препятствий, основание уже готово, осталось только привезти оборудование, смонтировать его. Наши кадеты могут почувствовать себя настоящими военными. К Новому году у нас будет полный комплекс всего необходимого надворного оборудования, как положено для специфики кадетского училища.

Летом здесь прошла вступительная кампания. Первоначально планировалось обучать порядка 70 человек. Но желающих оказалось в разы больше. Подано было 200 заявлений. Поэтому план приема решили увеличить. Дмитрий Болбас:

Прием документов у нас осуществлялся с 1 июня по 15 июня, это первый этап нашего отбора в кадетское училище. С 9:00 до 16:00 работала ежедневно приемная комиссия, кроме воскресенья. Работал телефон. Следует сказать, что звонков был шквал, обращений было море. Приезжали даже сюда дети с родителями из других регионов, чтобы лично убедиться, что это учреждение будет работать, сюда именно ведется набор.

Принимали ребят в 8, 9, 10 классы. Интересный факт: самыми активными желающими примерить форму были девушки. Конкурс составил 4 человека на место. Выбирали лучших из лучших. Как итог, 32 места из 140 заняли представительницы прекрасного пола.