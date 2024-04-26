«Комплексный уход». Какую соцподдержку в Беларуси оказывают пожилым?

Белорусы стали жить дольше – эта тенденция сохраняется. Сегодня есть все возможности для активного долголетия – медицина, спорт, хобби. Как государство заботится о старшем поколении, что для этого делают социальные службы, предприятия, организации, молодежь и мы с вами, поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

У нас частые гости – люди золотого возраста, как их мы называем, очень хвалят действительно будущие пансионаты, бывшие дома престарелых и говорят, что для них это второй дом. Они там стали чувствовать себя более счастливыми, их жизнь стала более активной. Достаточно ли у нас таких центров в Минске в частности?

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Продолжительность жизни растет, растет удельный вес пожилых граждан. Соответственно, растет удельный вес тех, кто нуждается в посторонней помощи, поддержке. Конечно, наша работа направлена на то, чтобы максимально сохранить возможность проживания человека в домашних условиях. Как мы это делаем? Мы ежегодно проводим обследования всех одиноких, одиноко проживающих граждан и по результатам выстраиваем определенную программу. Если человек нуждается в доставке продуктов, оказании услуг по уборке – значит, мы ему предоставляем соцработника. Если нужен постоянный уход – значит, мы можем назначить пособие по уходу за этим человеком в случае, если родственник оставляет работу. Екатерина Забенько:

Насколько интересно это пособие людям? Насколько соглашаются за него присматривать за больными людьми и пожилыми? Петр Шутько:

В материальном плане оно невысокое. Это больше материальная поддержка как вынужденная мера на то, что человек должен оставить работу для того, чтобы ухаживать за своим престарелым близким человеком или родственником.