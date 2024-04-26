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«Комплексный уход». Какую соцподдержку в Беларуси оказывают пожилым?

26 апреля 2024 12:18
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Белорусы стали жить дольше – эта тенденция сохраняется. Сегодня есть все возможности для активного долголетия – медицина, спорт, хобби. Как государство заботится о старшем поколении, что для этого делают социальные службы, предприятия, организации, молодежь и мы с вами, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
У нас частые гости – люди золотого возраста, как их мы называем, очень хвалят действительно будущие пансионаты, бывшие дома престарелых и говорят, что для них это второй дом. Они там стали чувствовать себя более счастливыми, их жизнь стала более активной. Достаточно ли у нас таких центров в Минске в частности?

«Комплексный уход». Какую соцподдержку в Беларуси оказывают пожилым?-1

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Продолжительность жизни растет, растет удельный вес пожилых граждан. Соответственно, растет удельный вес тех, кто нуждается в посторонней помощи, поддержке. Конечно, наша работа направлена на то, чтобы максимально сохранить возможность проживания человека в домашних условиях. Как мы это делаем? Мы ежегодно проводим обследования всех одиноких, одиноко проживающих граждан и по результатам выстраиваем определенную программу. Если человек нуждается в доставке продуктов, оказании услуг по уборке – значит, мы ему предоставляем соцработника. Если нужен постоянный уход – значит, мы можем назначить пособие по уходу за этим человеком в случае, если родственник оставляет работу.

Екатерина Забенько:
Насколько интересно это пособие людям? Насколько соглашаются за него присматривать за больными людьми и пожилыми?

Петр Шутько:
В материальном плане оно невысокое. Это больше материальная поддержка как вынужденная мера на то, что человек должен оставить работу для того, чтобы ухаживать за своим престарелым близким человеком или родственником.

«Комплексный уход». Какую соцподдержку в Беларуси оказывают пожилым?-4

Екатерина Забенько:
Часто ли бывает такое, что человек на дому, а ухаживать за ним некому?

Петр Шутько:
В случае, если такая ситуация, как вы говорите, есть стационарные учреждения. Бывают случаи, что родственники, которые с ним вместе живут, работают, и им нужна помощь в дневное время. В этом случае мы предоставляем услуги сиделки, которая очень востребована. Разные есть возможности, он если этих мер недостаточно, значит, есть стационарное учреждение, куда человек может быть помещен, где будет оказан комплексный уход за ним и необходимое, как медицинское, так и социальное обслуживание. Важно то, чтобы скоординировать наши действия вместе с родственниками и определиться с оптимальным маршрутом.

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# Пенсионеры # общество # Екатерина Забенько # Пётр Шутько

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