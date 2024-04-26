Во время проведения ВНС чрезвычайных происшествий не зафиксировано – МВД Беларуси

Попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране из-за рубежа не прекращаются, однако силовому блоку Беларуси удается успешно противостоять всем существующим угрозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидаемо, важнейшее общественно-политическое мероприятие в нашей стране не осталось без внимания со стороны коллективного Запада.

Были зафиксированы попытки провокаций. Впрочем, скомпрометировать проведение ВНС не удалось. Министерством внутренних дел были задействованы все силы для обеспечения безопасности во время проведения форума. Милиция несла службу в усиленном режиме, для координации работы были организованы оперативно-ситуационные штабы. В охране общественного порядка задействовали свыше 3 тысяч сотрудников МВД.

Кирилл Кислов, заместитель начальника МОБ ГУВД Мингорисполкома:

Завершилась работа делегатов VII Всебелорусского народного собрания. Во время проведения политического форума чрезвычайных происшествий, а также грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной и дорожной безопасности участников собрания, жителей и гостей города. Сотрудники минской милиции продолжают выполнять задачи по предназначению.

26 апреля во всех регионах республики проходят массовые мероприятия по случаю 38-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. Охрана порядка на них обеспечивается в соответствии с законодательством.