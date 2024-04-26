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Во время проведения ВНС чрезвычайных происшествий не зафиксировано – МВД Беларуси

26 апреля 2024 10:49
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Попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране из-за рубежа не прекращаются, однако силовому блоку Беларуси удается успешно противостоять всем существующим угрозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидаемо, важнейшее общественно-политическое мероприятие в нашей стране не осталось без внимания со стороны коллективного Запада.

Во время проведения ВНС чрезвычайных происшествий не зафиксировано – МВД Беларуси-1

Были зафиксированы попытки провокаций. Впрочем, скомпрометировать проведение ВНС не удалось. Министерством внутренних дел были задействованы все силы для обеспечения безопасности во время проведения форума. Милиция несла службу в усиленном режиме, для координации работы были организованы оперативно-ситуационные штабы. В охране общественного порядка задействовали свыше 3 тысяч сотрудников МВД.

Во время проведения ВНС чрезвычайных происшествий не зафиксировано – МВД Беларуси-4

Кирилл Кислов, заместитель начальника МОБ ГУВД Мингорисполкома:
Завершилась работа делегатов VII Всебелорусского народного собрания. Во время проведения политического форума чрезвычайных происшествий, а также грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной и дорожной безопасности участников собрания, жителей и гостей города. Сотрудники минской милиции продолжают выполнять задачи по предназначению.

26 апреля во всех регионах республики проходят массовые мероприятия по случаю 38-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. Охрана порядка на них обеспечивается в соответствии с законодательством.

# Национальная безопасность # общество # Кирилл Кислов

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