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Кто в Беларуси может оформить доставку пенсии на дом?

22 апреля 2024 19:02
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Белорусы стали жить дольше – эта тенденция сохраняется. Сегодня есть все возможности для активного долголетия – медицина, спорт, хобби. Как государство заботится о старшем поколении, что для этого делают социальные службы, предприятия, организации, молодежь и мы с вами, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
О начислении пенсий в рамках обновления закона о социальной защите. Для 80 % населения, в общем-то, ничего не поменяется, они и так получают деньги на карточку. А какие изменения ждут тех, кто раньше получал их по почте либо курьером?

Кто в Беларуси может оформить доставку пенсии на дом?-1

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
С 1 июля 2024 года, согласно новой редакции закона, выплата будет производиться через банки либо почтовые отделения, в том числе с доставкой на дом. Важно то, что несколько разграничили тех, кто может получать пенсии с доставкой. Потому что открыто можно сказать, что на это тратятся дополнительные ресурсы Фонда социальной защиты. Надо считать деньги, чтобы действительно этой услугой пользовались те, кому она необходима.

Так вот, с 1 июля этой услугой могут воспользоваться пенсионеры старше 70 лет, инвалиды первой и второй групп или получатели пособия, которые являются инвалидами первой и второй групп. Эта категория граждан может получать как через банк, так и через почту, в том числе с доставкой – это их право, и выбор за ними.

Что касается более молодого поколения, то им будет предоставлена возможность получения пенсионных выплат чрез банковские учреждения, что сократит расходы. Надо сказать, что новые пенсионеры, которые к нам приходят, оформляются, практически 97 % пользуются возможностью получения пенсий через банковские учреждения.

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# Пенсии # общество # Екатерина Забенько # Пётр Шутько

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