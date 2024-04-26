Где в Беларуси делают мозаику из смальты и создают витражи? Показываем необычные изделия
Сделать мозаику из смальты, создать собственный витраж, познакомиться с римской мозаикой и многое другое можно в этом уютном уголке. Добро пожаловать в первую в Беларуси школу мозаики. Анастасия Колоцей в 2016 году стала художницей и по распределению попала в мозаичные при Свято-Елисаветинском монастыре. Именно там и зародилась ее идея создания нового творческого пространства.
Анастасия Колоцей, директор Школы мозаики и витража:
Для меня это был уникальный опыт, очень интересный. Мозаика меня заворожила и продолжает завораживать своей драгоценностью, своей фактурностью, уникальностью и живописностью. В какой-то день я решила, собралась с силами и провела первый мастер-класс. Как сейчас помню, это был мастер-класс по мозаике из стекла.
Смальта – это материал, который готовится из стекла путем его плавления с оксидами различных металлов и при высокой температуре. Благодаря ручному труду она приобретает уникальную текстуру, цветовую гамму и позволяет создавать очень красивые, яркие, знаковые композиции, часто используется для создания мозаичных икон.
Подробности в видео.