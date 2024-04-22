«Может позавидовать хороший санаторий». Как развиваются пансионаты для пожилых людей в Минске?

Белорусы стали жить дольше – эта тенденция сохраняется. Сегодня есть все возможности для активного долголетия – медицина, спорт, хобби. Как государство заботится о старшем поколении, что для этого делают социальные службы, предприятия, организации, молодежь и мы с вами, поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Одно из изменений закона – ребрендинг. Теперь достаточно обидное «дома престарелых» переименуют в пансионаты. Соответствуют ли они сегодня такому более гармоничному названию?

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Стационарные учреждения, которые работают в Минске, действительно уже выросли из этого названия. Потому что спектр услуг, которые они оказывают, гораздо шире того привычного, что в нашем понимании сложилось, что тепло, покормили, напоили. В наших стационарных учреждениях открыты отделения сопровождаемого проживания, кружки по интересам, работают трудовые мастерские, реабилитационные услуги оказываются, медицинские услуги. То есть комплекс услуг, которым иногда может позавидовать хороший санаторий. Соответствующие специалисты, которые работают. Задача стоит в том, чтобы дойти до каждого человека. Мы понимаем, что у каждого свои особенности состояния здоровья. Соответственно, важно, учитывая индивидуальный подход, найти тот резерв, ту возможность, чтобы человек жил полноценной жизнью. Может он что-то мастерить, надо ему показать, научить, дать возможность мастерить. Некоторые активно занимаются волонтерством, помогают кому-то почитать.