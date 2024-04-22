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В Минске 370 ветеранов Великой Отечественной войны. Кому положены выплаты ко Дню Победы?

22 апреля 2024 18:50
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Белорусы стали жить дольше – эта тенденция сохраняется. Сегодня есть все возможности для активного долголетия – медицина, спорт, хобби. Как государство заботится о старшем поколении, что для этого делают социальные службы, предприятия, организации, молодежь и мы с вами, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
О выплатах ветеранам к 9 Мая – как они будут производиться? Что для этих людей сегодня делается в Минске?

В Минске 370 ветеранов Великой Отечественной войны. Кому положены выплаты ко Дню Победы?-1

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В Минске сегодня проживают 370 ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно указу Президента, им, а также лицам, пострадавшим от последствий войн (их в Минске чуть более тысячи), положены выплаты. Выплаты начнутся с 25 апреля. Практически будут они производиться по привычному маршруту так же, как человек получает пенсию. Если это через банковское учреждение, то деньги поступят на счет. Если это почтовое отделение либо служба доставки, соответственно, они принесут эти деньги в этот период. Размеры выплат установлены постановлением Совета Министров, в этом году они для участников войны серьезно подросли. Составляют от 1 тысячи – это лицам приравненным, до 4 тысяч – непосредственно инвалидам и участникам войны.

Екатерина Забенько:
Такое серьезное подспорье. Я думаю, что ветераны остаются довольны, конечно же, после такой поддержки государства.

# День Победы # общество # Екатерина Забенько # Пётр Шутько

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