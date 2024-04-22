В Минске 370 ветеранов Великой Отечественной войны. Кому положены выплаты ко Дню Победы?

Белорусы стали жить дольше – эта тенденция сохраняется. Сегодня есть все возможности для активного долголетия – медицина, спорт, хобби. Как государство заботится о старшем поколении, что для этого делают социальные службы, предприятия, организации, молодежь и мы с вами, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

О выплатах ветеранам к 9 Мая – как они будут производиться? Что для этих людей сегодня делается в Минске?