«Пытаются взывать белорусских силовиков к совести». Корреспондент о ситуации возле границы с Польшей
Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока остаются в районе пункта пропуска «Брузги». Напомним, около полудня люди снялись из стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мирная колонна, во главе которой женщины и маленькие дети, растянулась на несколько километров. Шли, ничего не нарушая и даже не выходя на зеленую зону. Движение преградили водометы, бронетехника, вооруженные до зубов солдаты. Поляки за колючей проволокой продолжают наращивать силы. Приходят сообщения о перебросе подкрепления к пункту пропуска. В ход идут и психологические методы воздействия – вертолеты, громкоговорители. Беженцы сидят у забора, не проявляя агрессии.
На месте событий продолжает работать наша съемочная группа. Сергей Шуманский на прямой связи.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Здесь действительно сложная ситуация. Я не удивлюсь, если польская сторона начинает каким-то образом глушить связь. Повторюсь, мы находимся в самом центре событий, буквально в десяти метрах от колючей проволоки и границы с Польшей.
Тысячи беженцев покинули свой основной лагерь в лесу, чтобы собраться здесь и попытаться выйти на диалог с польской стороной. Они ушли, бросив свои вещи, взяв только самое нужное. Самое страшное то, что сейчас они начинают разбивать лагерь здесь. Они ставят палатки на голый асфальт. У кого их нет – в спальниках лежат на голой земле. Замерзают дети. Еды тоже у них нет, потому что последняя гуманитарная помощь от Беларуси поступила вчера. Сегодня гуманитарная помощь до них не доехала. Еды осталось минимум, в первую очередь кормят женщин и детей.
Сергей Шуманский:
Здесь что еще самое страшное? Они не смогут согреться. Если в лесу беженцы могли развести костры и у них было в достатке дров, здесь они костер не разведут. По моим личным наблюдениям, так холодно, как сегодня, за последние 5-6 дней не было. Как они проведут эту ночь, сложно представить. Мы пообщались со старейшиной лагеря беженцев. Из разговора понятно, что уходить они не намерены.
Старейшина беженцев: «Если полиция пойдет на нас, мы не будем уходить» (здесь подробнее).
Сергей Шуманский:
Они сейчас продолжают сидеть и смотреть в глаза польским силовикам, которые продолжают проявлять ровно ноль реакции. Сами силовики продолжают укрепляться. Я уже не вижу там конца колонны техники, продолжают летать вертолеты, причем настолько низко, что я думаю, что это репетиция перед очередной ночью, которую они хотят устроить беженцам.
Здесь же есть очень много прожекторов, я уверен, что они их включат. Мегафоны включаются буквально каждые десять минут. В мегафоны они продолжают запугивать беженцев, что они нарушают закон, границу (хотя находятся на территории Беларуси), и при силовой попытке проникновения через границу они будут применять оружие.
Появились новые речевки в сторону белорусских силовиков от поляков. Они вспомнили, что мы соседи, что совсем недавно плечом к плечу защищали границу и о том, что такое совесть, потому что пытаются взывать белорусских силовиков к совести, как они вернутся домой и посмотрят в глаза своим женщинам и детям.
Извините, пожалуйста, а как вот эти люди, когда вернутся домой, посмотрят в глаза своим женщинам и детям? Сейчас они смотрят в глаза вот этих бедных, замерзающих, голодных людей, в частности здесь очень много детей в первых рядах, которые махают руками пролетающим вертолетам. Они еще не знают, что им предстоит пережить очередную, наверное, самую холодную ночь за эти восемь дней.