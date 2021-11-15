«Пытаются взывать белорусских силовиков к совести». Корреспондент о ситуации возле границы с Польшей

Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока остаются в районе пункта пропуска «Брузги». Напомним, около полудня люди снялись из стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мирная колонна, во главе которой женщины и маленькие дети, растянулась на несколько километров. Шли, ничего не нарушая и даже не выходя на зеленую зону. Движение преградили водометы, бронетехника, вооруженные до зубов солдаты. Поляки за колючей проволокой продолжают наращивать силы. Приходят сообщения о перебросе подкрепления к пункту пропуска. В ход идут и психологические методы воздействия – вертолеты, громкоговорители. Беженцы сидят у забора, не проявляя агрессии. На месте событий продолжает работать наша съемочная группа. Сергей Шуманский на прямой связи.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Здесь действительно сложная ситуация. Я не удивлюсь, если польская сторона начинает каким-то образом глушить связь. Повторюсь, мы находимся в самом центре событий, буквально в десяти метрах от колючей проволоки и границы с Польшей. Тысячи беженцев покинули свой основной лагерь в лесу, чтобы собраться здесь и попытаться выйти на диалог с польской стороной. Они ушли, бросив свои вещи, взяв только самое нужное. Самое страшное то, что сейчас они начинают разбивать лагерь здесь. Они ставят палатки на голый асфальт. У кого их нет – в спальниках лежат на голой земле. Замерзают дети. Еды тоже у них нет, потому что последняя гуманитарная помощь от Беларуси поступила вчера. Сегодня гуманитарная помощь до них не доехала. Еды осталось минимум, в первую очередь кормят женщин и детей.

Сергей Шуманский:

Здесь что еще самое страшное? Они не смогут согреться. Если в лесу беженцы могли развести костры и у них было в достатке дров, здесь они костер не разведут. По моим личным наблюдениям, так холодно, как сегодня, за последние 5-6 дней не было. Как они проведут эту ночь, сложно представить. Мы пообщались со старейшиной лагеря беженцев. Из разговора понятно, что уходить они не намерены. Старейшина беженцев: «Если полиция пойдет на нас, мы не будем уходить» (здесь подробнее).

Сергей Шуманский:

Они сейчас продолжают сидеть и смотреть в глаза польским силовикам, которые продолжают проявлять ровно ноль реакции. Сами силовики продолжают укрепляться. Я уже не вижу там конца колонны техники, продолжают летать вертолеты, причем настолько низко, что я думаю, что это репетиция перед очередной ночью, которую они хотят устроить беженцам. Здесь же есть очень много прожекторов, я уверен, что они их включат. Мегафоны включаются буквально каждые десять минут. В мегафоны они продолжают запугивать беженцев, что они нарушают закон, границу (хотя находятся на территории Беларуси), и при силовой попытке проникновения через границу они будут применять оружие.