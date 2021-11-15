Им не только холодно, у них закончилась еда. Что прямо сейчас происходит на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Градус напряженности не спадает на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полудня беженцы снялись из стихийного лагеря и организовано направились в пункт пропуска «Брузги». Мирная колонна, во главе которой женщины и маленькие дети, растянулась на несколько километров. Шли, ничего не нарушая и даже не выходя на зеленую зону. Движение преградили водометы, бронетехника, вооруженные до зубов солдаты. В итоге порядка трех с половиной тысяч человек сейчас ожидают своей участи перед колючей проволокой. Поляки продолжают наращивать силы. В ход идут и психологические методы воздействия – вертолеты, громкоговорители. Приходят сообщения о том, что самочувствие людей из-за длительного пребывания на холоде ухудшается, им оказывают помощь белорусские медики. На месте событий продолжает работать наша съемочная группа. Сергей Шуманский на прямой связи.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Между тем беженцы начинают разбивать новый лагерь здесь, прямо на голом бетоне, на голом асфальте, расставляют палатки. Сейчас они находятся подальше от колючей проволоки, видимо, все-таки методы, которыми запугивают поляки этих людей, начинают действовать. Многие люди стараются отойти подальше от колючей проволоки, потому что вот водометы… Кстати, пока мы стояли здесь и подснимали картинку, к нам подошла группа беженцев, они спросили, что это такое, что это за машины, они думали, что это машины с газом. Если помните, в самые первые дни поляки безжалостно заливали тем самым газом и детей, и женщин. Так вот, больше всего эти люди боятся того, что это машины с газом. Когда мы сказали, что это вода, немножко успокоились. Но все равно многие стараются отойти подальше от колючей проволоки, туда, к территории Беларуси. Все равно остается много людей, очень много детей. Дети плачут, дети замерзают. Буквально 10 минут назад одной маленькой девочке стало плохо. Мама отнесла ее к белорусским медикам, они по-прежнему продолжают дежурить возле беженцев. И сейчас ей оказывают помощь. Но как бы жестоко это не звучало, это только начало.

Температура очень заметно падает. Буквально с каждым часом. Так холодно, как сегодня, не было здесь еще никогда за прошедшую неделю. И я могу сказать, что им не только холодно, у них закончилась еда. Им нечего есть. Я смотрю, последние запасы печенья и молока они доедают. И то стараются в первую очередь накормить женщин и детей. С той стороны забора на белорусской территории они жгут костры. Здесь костер не разжечь, здесь бетон, здесь асфальт и очень большое скопление людей. От Польши, от польских силовиков реакции не поступает никакой. Вертолеты пока временно прекратили летать, водометы продолжают стоять. Поляки никак не реагируют – еще раз повторюсь – на все происходящее, никаких попыток вступить в диалог с беженцами либо как-то выйти на контакт с ними, попытаться спросить вообще об их намерениях. Никакой вообще реакции нет.

Продолжает поступать информация о том, что якобы Польша ожидает каких-то силовых действий со стороны беженцев. Якобы их на это готовит белорусская сторона. Но опять же, еще раз повторюсь, я говорил об этом в предыдущих прямых включениях. Ни одного белорусского пограничника, ни одного белорусского силовика здесь не присутствует.