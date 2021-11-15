Им не только холодно, у них закончилась еда. Что прямо сейчас происходит на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Градус напряженности не спадает на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Градус напряженности не спадает на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около полудня беженцы снялись из стихийного лагеря и организовано направились в пункт пропуска «Брузги». Мирная колонна, во главе которой женщины и маленькие дети, растянулась на несколько километров. Шли, ничего не нарушая и даже не выходя на зеленую зону. Движение преградили водометы, бронетехника, вооруженные до зубов солдаты. В итоге порядка трех с половиной тысяч человек сейчас ожидают своей участи перед колючей проволокой. Поляки продолжают наращивать силы. В ход идут и психологические методы воздействия – вертолеты, громкоговорители. Приходят сообщения о том, что самочувствие людей из-за длительного пребывания на холоде ухудшается, им оказывают помощь белорусские медики.
На месте событий продолжает работать наша съемочная группа. Сергей Шуманский на прямой связи.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Между тем беженцы начинают разбивать новый лагерь здесь, прямо на голом бетоне, на голом асфальте, расставляют палатки. Сейчас они находятся подальше от колючей проволоки, видимо, все-таки методы, которыми запугивают поляки этих людей, начинают действовать. Многие люди стараются отойти подальше от колючей проволоки, потому что вот водометы… Кстати, пока мы стояли здесь и подснимали картинку, к нам подошла группа беженцев, они спросили, что это такое, что это за машины, они думали, что это машины с газом. Если помните, в самые первые дни поляки безжалостно заливали тем самым газом и детей, и женщин. Так вот, больше всего эти люди боятся того, что это машины с газом. Когда мы сказали, что это вода, немножко успокоились. Но все равно многие стараются отойти подальше от колючей проволоки, туда, к территории Беларуси. Все равно остается много людей, очень много детей. Дети плачут, дети замерзают. Буквально 10 минут назад одной маленькой девочке стало плохо. Мама отнесла ее к белорусским медикам, они по-прежнему продолжают дежурить возле беженцев. И сейчас ей оказывают помощь. Но как бы жестоко это не звучало, это только начало.
Температура очень заметно падает. Буквально с каждым часом. Так холодно, как сегодня, не было здесь еще никогда за прошедшую неделю. И я могу сказать, что им не только холодно, у них закончилась еда. Им нечего есть. Я смотрю, последние запасы печенья и молока они доедают. И то стараются в первую очередь накормить женщин и детей.
С той стороны забора на белорусской территории они жгут костры. Здесь костер не разжечь, здесь бетон, здесь асфальт и очень большое скопление людей. От Польши, от польских силовиков реакции не поступает никакой. Вертолеты пока временно прекратили летать, водометы продолжают стоять. Поляки никак не реагируют – еще раз повторюсь – на все происходящее, никаких попыток вступить в диалог с беженцами либо как-то выйти на контакт с ними, попытаться спросить вообще об их намерениях. Никакой вообще реакции нет.
Продолжает поступать информация о том, что якобы Польша ожидает каких-то силовых действий со стороны беженцев. Якобы их на это готовит белорусская сторона. Но опять же, еще раз повторюсь, я говорил об этом в предыдущих прямых включениях. Ни одного белорусского пограничника, ни одного белорусского силовика здесь не присутствует.
Что еще могу сказать. Заметно, очень заметно, что люди уже даже не пытаются подходить ближе к ним. Они пытались первое время подходить, беседовать. Все, нет никакой реакции. Они просто ложатся на землю, и, по их словам, они готовы здесь быть день, два, три, сколько нужно, они не будут возвращаться домой. Им некуда возвращаться. Многие из них продали свои дома, там война, они не хотят возвращаться домой, они хотят в Европу. Хотя они прекрасно понимают, что это та самая Европа лишила их дома и сейчас лишает вообще какой-либо надежды на будущее. Беларусь между тем предложила этим людям помочь в возвращении на родину. Но, судя по их настроению, им это не нужно, они будут сидеть здесь, они будут дожидаться какой-то реакции от поляков. Будем следить и мы за дальнейшим развитием событий.
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