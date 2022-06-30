«Колоссальная разница в финансовом положении». История белоруски, которой не удалось построить неравные отношения

Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы, в принципе, положительно относитесь к неравным бракам, но, насколько я знаю, сами не смогли выстроить неравные отношения. В первый раз из-за разницы в возрасте, второй – из-за материального достатка. Расскажите.

Наталья Беланович, тренер по личностному росту, духовный мастер:

Да, у меня есть личный опыт по этому вопросу. Я с удовольствием поделюсь, чтобы люди, которые находят какие-то преимущества и недостатки, может быть, найдут в моих примерах что-то для себя. Что касается небольшой разницы в возрасте, когда мы встречались с молодым человеком – он был младше меня на три года. При этом наступил тот момент, когда мне захотелось чего-то большего, чем просто встреч. Я чувствовала, что эти отношения немножко застоялись и требуют некой динамики. То есть брак, создание союза, общий вектор Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Переход на другой уровень? Наталья Беланович:

Да. Корабль, который плывет в одном направлении, общие взгляды. При этом у нас была, как мне видится, колоссальная разница в финансовом положении, потому что парень был безработный. Алеся Лакина:

Вы долго встречались? Наталья Беланович:

Три года мы встречались, исходя из наших общих ценностей.

Татьяна Савчик:

На протяжении всех трех лет он был без постоянного заработка? Наталья Беланович:

Да. При этом я строила карьеру, у меня была прекрасная должность, высокооплачиваемая работа. Я приходила вечером уставшая и мне хотелось некого отдыха. Татьяна Савчик:

На мой взгляд, это очень о многом говорит о женщине. Алеся Лакина:

Его все устраивало? Наталья Беланович:

Его как раз таки не устраивало то, что я могла прийти после работы немножко уставшая. Он мог устроить мне скандал, что я без улыбки его встретила. Это немножко меня настораживало, но при этом я все это спускала куда-то. Его преимуществами как раз таки окрашивала наши отношения. Алеся Лакина:

Были его преимущества?

Наталья Беланович:

Да, конечно, как у любого человека. У него преимущества, в частности – он добрый, открытый эмоционально. В свою очередь я была эмоционально закрытой. Мне не хватало этой эмоциональной динамики. Похоже, я отправила запрос во вселенную на эмоциональную динамику и получила конкретно манипулятора эмоциями. Это человек, который спокойно не мог жить. Ему нужен был постоянный взрыв эмоций. Если у нас было все спокойно, он делал какие-то сумасшедшие ссоры, конфликты. Алеся Лакина:

Мне кажется, просто он чувствовал себя ниже вас. Наталья Беланович:

Да, это присутствовало. Самое главное, у него был в этом большой вопрос внутренний. Татьяна Савчик:

Конечно, это уже комплекс. Наталья Беланович:

Это был комплекс, да. Он не мог себе позволить иметь, скажем так, девушку выше немножко по уровню статуса, чем он.

Алеся Лакина:

При этом развиваться он не хотел, а скандалить – это, пожалуйста. Наталья Беланович:

Он не хотел развиваться. Он как раз таки обесценивал мой труд, чтобы немножко себя как бы на этом уровне приподнять. Алеся Лакина:

Мне кажется не в возрасте дело, тут в типе мужчин. Наталья Беланович:

Абсолютно не в возрасте, дело в ответственности внутренней. То есть человек не был готов брать ответственность за свою жизнью. Когда я задала вопрос, что почему ты все еще живешь с мамой в 28 лет… Алеся Лакина:

Такие и в 50 живут с мамой, мне кажется.