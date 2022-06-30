«Колоссальная разница в финансовом положении». История белоруски, которой не удалось построить неравные отношения
Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы, в принципе, положительно относитесь к неравным бракам, но, насколько я знаю, сами не смогли выстроить неравные отношения. В первый раз из-за разницы в возрасте, второй – из-за материального достатка. Расскажите.
Наталья Беланович, тренер по личностному росту, духовный мастер:
Да, у меня есть личный опыт по этому вопросу. Я с удовольствием поделюсь, чтобы люди, которые находят какие-то преимущества и недостатки, может быть, найдут в моих примерах что-то для себя. Что касается небольшой разницы в возрасте, когда мы встречались с молодым человеком – он был младше меня на три года. При этом наступил тот момент, когда мне захотелось чего-то большего, чем просто встреч. Я чувствовала, что эти отношения немножко застоялись и требуют некой динамики. То есть брак, создание союза, общий вектор
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Переход на другой уровень?
Наталья Беланович:
Да. Корабль, который плывет в одном направлении, общие взгляды. При этом у нас была, как мне видится, колоссальная разница в финансовом положении, потому что парень был безработный.
Алеся Лакина:
Вы долго встречались?
Наталья Беланович:
Три года мы встречались, исходя из наших общих ценностей.
Татьяна Савчик:
На протяжении всех трех лет он был без постоянного заработка?
Наталья Беланович:
Да. При этом я строила карьеру, у меня была прекрасная должность, высокооплачиваемая работа. Я приходила вечером уставшая и мне хотелось некого отдыха.
Татьяна Савчик:
На мой взгляд, это очень о многом говорит о женщине.
Алеся Лакина:
Его все устраивало?
Наталья Беланович:
Его как раз таки не устраивало то, что я могла прийти после работы немножко уставшая. Он мог устроить мне скандал, что я без улыбки его встретила. Это немножко меня настораживало, но при этом я все это спускала куда-то. Его преимуществами как раз таки окрашивала наши отношения.
Алеся Лакина:
Были его преимущества?
Наталья Беланович:
Да, конечно, как у любого человека. У него преимущества, в частности – он добрый, открытый эмоционально. В свою очередь я была эмоционально закрытой. Мне не хватало этой эмоциональной динамики. Похоже, я отправила запрос во вселенную на эмоциональную динамику и получила конкретно манипулятора эмоциями. Это человек, который спокойно не мог жить. Ему нужен был постоянный взрыв эмоций. Если у нас было все спокойно, он делал какие-то сумасшедшие ссоры, конфликты.
Алеся Лакина:
Мне кажется, просто он чувствовал себя ниже вас.
Наталья Беланович:
Да, это присутствовало. Самое главное, у него был в этом большой вопрос внутренний.
Татьяна Савчик:
Конечно, это уже комплекс.
Наталья Беланович:
Это был комплекс, да. Он не мог себе позволить иметь, скажем так, девушку выше немножко по уровню статуса, чем он.
Алеся Лакина:
При этом развиваться он не хотел, а скандалить – это, пожалуйста.
Наталья Беланович:
Он не хотел развиваться. Он как раз таки обесценивал мой труд, чтобы немножко себя как бы на этом уровне приподнять.
Алеся Лакина:
Мне кажется не в возрасте дело, тут в типе мужчин.
Наталья Беланович:
Абсолютно не в возрасте, дело в ответственности внутренней. То есть человек не был готов брать ответственность за свою жизнью. Когда я задала вопрос, что почему ты все еще живешь с мамой в 28 лет…
Алеся Лакина:
Такие и в 50 живут с мамой, мне кажется.
Наталья Беланович:
Для меня это большой вопрос. Потому что, если это девушка – еще как бы нормально. Если я девушка амбициозная и строю карьеру, то для меня непонятно, почему мужчина не имеет амбиций, и ему хорошо и комфортно жить с мамой за ее счет.
Татьяна Савчик:
Потому что одну маму можно поменять на другую маму.
Наталья Беланович:
Да.
Алеся Лакина:
Были еще одни отношения, насколько я знаю. Там не сошлись на материальном достатке, правильно?
Наталья Беланович:
Это эти отношения. Он абсолютно неадекватно реагировал на мой пустяковый запрос, например: давай сходим в магазин вместе за продуктами. Это были огромные скандалы: «Почему я должен идти? Я туда не пойду, ничего не буду покупать». Какие-нибудь каверзные в мою сторону, мой адрес умозаключения. То есть эмоциональные взрывы были частым соседом наших отношений.
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