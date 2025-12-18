Это волкодав в политике – Лукашенко о Путине

Минск и Вашингтон могут выстраивать отношения на основе прагматизма. Об этом заявил Президент Беларуси в интервью американскому телеканалу Newsмax. Премьера финальной части разговора с ведущей Гретой ван Састерен состоялась в полночь по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отвечая на вопрос о причинах поддержки политики Дональда Трампа, Александр Лукашенко отметил, что нынешний глава Белого дома может стать самым миролюбивым Президентом США в случае, если завершит конфликт в Украине. Чего нельзя сказать о его предшественниках. Вместе с тем белорусский лидер оценил инициативу Дональда Трампа о создании союза из пяти государств, включая Россию, Китай, Японию и Индию. Если эта идея осуществится, мир начнет меняться, и ощутимо более скорыми темпами, подчеркнул Александр Лукашенко. Американскую журналистку также интересовало личное впечатление нашего Президента от встреч с зарубежными коллегами.

Александр Лукашенко: Мне показалось вменяемый человек тогда, но неопытный, но это естественно. Если про политику говорить, что касается там личных каких-то качеств, я не настолько близок с ним, ну как с Путиным или с Си Цзиньпином.

Грета Ван Састерен:

А какой человек Путин?

Александр Лукашенко:

Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек.

Договариваться нужно в том числе Беларуси и США, убежден Александр Лукашенко. Наши страны похожи, как минимум своим прагматизмом. Президент передал предложения, которые могут послужить основой дальнейшего двустороннего сотрудничества через спецпосланника Дональда Трампа.