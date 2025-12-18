Делегаты ВНС из всех регионов Беларуси направляются в столицу

Этим утром в столицу из областных центров направились делегаты VII Всебелорусского народного собрания. Представители всех регионов уже в пути во Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Гомеля на ВНС делегация отправилась ровно в 7 часов утра. Всего от региона – 124 человека. Они представляют свою малую родину, но готовы говорить о будущем всей страны.

Артем Лопатин, инженер-технолог инструментального цеха предприятия ОАО «Речицкий метизный завод»: Настроение очень хорошее. Ждем очень плодотворной работы. Собирали на протяжении года мнения людей, вносили предложения. И вот уже едем конкретно принимать Проект. Чувствую серьезность дела всего. Едем с большим оптимизмом и полностью готовы работать.

Елена Алексина, председатель Гомельского городского Совета депутатов:

Впереди очень ответственное дело – принятие совместного решения к утверждению Программы социально-экономического развития на предстоящее пятилетие, по которому будем трудиться, учиться и, соответственно, созидать в нашем государстве. В то же время с нетерпением ждем и послания главы государства. Как всегда, понимаем, что оно будет очень емким, очень глобальным, очень таким фактурным. Но прежде всего там будут сформированы все основные посылы для каждого белоруса, над чем будем совместно работать.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечат безопасность передвижения делегатов Всебелорусского народного собрания. Они также будут контролировать дорожную обстановку в Минске.