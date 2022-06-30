Встретились на сайте знакомств. Как виртуальные отношения белоруски и американца завершились счастливым браком?

Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Хотелось познакомиться с мужчиной, который заинтересовал бы меня с первой встречи Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

У нас в гостях Елена и Джозеф. Расскажите, как вы повстречались? Как у вас произошло это прекрасное чувство, нахлынуло на вас?

Елена Марко, замужем за мужчиной на 20 лет старше:

Мы встретились по интернету на сайте знакомств. Многие, я знаю, относятся к этому не очень хорошо. Но наш пример, наверное, имеет другой, очень счастливый финал. Встретились мы еще шесть лет назад. К сожалению, тогда по моей инициативе мы не стали продолжать наше знакомство. Тогда мне показался мой американец слишком эмоциональным. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Елена, скажите, а не было страха знакомиться по интернету с иностранцем? Елена Марко:

Наверное, нет. Алеся Лакина:

Опасения какого-то? Елена Марко:

Во-первых, я уже не так молода, мне не 20 лет. Я имею какой-то опыт и, в принципе, немного разбираюсь в людях. Конечно, опасения всегда бывают. Но в том случае мне очень хотелось познакомиться с мужчиной, который меня бы заинтересовал прежде всего буквально с первой встречи. К сожалению, был опыт общения. Конечно, у меня был первый муж белорус – очень хороший мужчина. Но, как всегда, когда мы выходим замуж очень рано, немножко не понимаем еще, кто мы такие. Мы были прежде всего друзья. Позже мне как женщине конечно захотелось, чтобы ко мне немножко по-другому относились. Не смутила двадцатилетняя разница в возрасте

Татьяна Савчик:

Вы увидели вашего будущего супруга в интернете, у вас началось общение. Это не была любовь с первого взгляда. Вы постепенно друг для друга раскрывались. Не смутила ли двадцатилетняя разница в возрасте вас? Елена Марко:

Я считаю, что мужчина, который на сайте ищет женщину моложе себя, прежде всего должен быть уверен в своих силах. Я считаю, что это касается всего, и секса тоже. Я опиралась на то свое мнение, что мужчина, если он ищет такую женщину, понимает, что эта женщина будет требовать к себе внимание. Он должен удовлетворять ее во всех смыслах. Татьяна Савчик:

Он должен соответствовать этим потребностям? Елена Марко:

Конечно. «Был уверен, что я та женщина, с которой он хочет жить» Алеся Лакина:

Через какое время вы встретились после переписок? Елена Марко:

Мы расстались шесть лет назад после двух месяцев переписки. Алеся Лакина:

Расстались по переписке?

Елена Марко:

Да. Я просто сказала, что, к сожалению, считаю, что мы не пара. Уже спустя шесть лет, наверное, в 2020-м, Джой мне опять написал. Алеся Лакина:

Елена, не смутило ли вас то, что вы еще не встретились, а уже расстались? Елена Марко:

Я еще раз говорю, что меня немножечко смутил эмоциональный напор. То есть для меня это было слишком в тот момент, шесть лет назад. Татьяна Савчик:

То есть мужчина о своих намерениях заявил сразу? Елена Марко:

Сразу. Вы говорите, что не любовь с первого взгляда. Я думаю, что с его стороны, возможно, возникла такая. Такое ощущение. Возможно, он более опирается на свою интуицию. Так как он старше, наверное, прислушивается к своей интуиции. Был уверен, что я та женщина, с которой он хочет жить. К сожалению, я тогда не была такого мнения. Потом, когда мы встретились опять, уже лично, он сказал и сейчас меня все время обвиняет в том, что мы бы могли жить шесть лет так счастливо. Из-за тебя мы упустили столько лет. Сделал очень красивое предложение

Татьяна Савчик:

Насколько нам известно, ваш супруг действительно уехал ради вас из Америки и переехал в Беларусь? Елена Марко:

Да. Мы встретились первый раз в Сербии. Так как тогда началась пандемия, мы не могли встретиться в Беларуси. Только Сербия была той страной, куда мы могли приехать и встретиться. Мы провели две недели. Он сделал мне предложение очень красивое. Буквально через три месяца он был уже в Беларуси. Алеся Лакина:

Почему он решил переехать, а не вы? Елена Марко:

Он посещает Беларусь уже с 2006 года. После первой же поездки, как он говорит, что мир его перевернулся. Он настолько полюбил нашу страну. Она настолько была ему близка. Нашей культурой он восхищается, нашими людьми, женщинами, которые всегда выглядят красиво в отличие от среднего класса американок, скажем так. Мы называем этот язык «птичий»

Татьяна Савчик:

Ваш случай вообще настолько уникален, что мало того, что есть возрастная разница, кроме того, вам пришлось столкнуться с тем, что это отношения на расстоянии. Все-таки резидент другой страны. Языковой барьер тот же самый. Вы владели до этого хорошо языком или в процессе уже стали? Елена Марко:

Я никогда не учила английский. Немножко итальянский, французский, но английский никогда. Всегда считала, что это не мой язык. Алеся Лакина:

Как вы общались, переписывали? Google-переводчик? Елена Марко:

Да. Алеся Лакина:

Потом начали запоминать как-то или пошли на курсы, возможно? Елена Марко:

Я не пошла на курсы, изучала сама. У меня есть немножко тяга к языкам. Я стала пробовать сама изучать. Конечно, я говорю не на хорошем английском, больше его понимаю. Мы называем этот язык «птичий», потому что я делаю много ошибок. У меня, к сожалению, нет из-за работы время обучаться английскому. Но он не исправляет, только немножко улыбается. Говорю: «Я опять что-то не так сказала?» Он говорит: «Нет, мне все очень нравится. Я не буду никогда тебя исправлять». Алеся Лакина:

Главное, что вы понимаете друг друга. Джой тесно общается с моим коллективом

Алеся Лакина:

Сталкивались ли вы с общественным порицанием, осуждением? Елена Марко:

Нет. Татьяна Савчик:

Может быть, кто-то из ваших подруг, например, друзей, считает, что вы в этом, может быть, какую-то корысть усмотрели? Елена Марко:

Мои друзья, по крайней мере, может, так думают, но не высказывают этого мнения. Сейчас Джой очень тесно общается с моим коллективом. Я работаю в школе. Мы встречаемся на концертах вместе. Он очень творческий человек. Это нас тоже объединило, скорее всего. Поэтому все очень тепло к нему относятся. Алеся Лакина:

Главное, как он смотрит все время, когда вы говорите, с какой любовью и трепетом. «Впечатление с первого взгляда эта пара производит очень гармоничное» Татьяна Савчик:

Хотелось бы обратиться теперь к нашим психологам. Вы слушали историю интересную, очень любопытную. Неравенство в возрасте, опять-таки расстояние, языковой барьер. Как вы прокомментируете?

Ольга Баранская, психолог-сексолог:

Впечатление с первого взгляда эта пара производит очень гармоничное. Во всяком случае, опять же повторюсь, с первого взгляда. У меня возникли вопросы не к возрастной разнице. Возрастная разница 20 лет – верно я поняла? Елена Марко:

19 лет. Ольга Баранская:

У меня возникло недопонимание, чем занимается Джозеф в нашей стране? Вы сказали, что работаете в школе. А род занятий вашего супруга? Елена Марко:

Мой супруг имеет очень интересное хобби – фотографию. То есть он начал заниматься еще в Америке, когда позволяла работа, конечно. Он был очень занят. Когда приехал сюда, он понял, что этот шанс не может упустить. Он стал обучаться более уже конкретно фотографии, сейчас снимает в студии. То есть практически это его работа. Алеся Лакина:

А языковой барьер с клиентами? Елена Марко:

Пока это не доставляло неудобства. Есть переводчик, по крайней мере. Если нужно, я помогаю. Кто занимается домашним хозяйством и решением бытовых вопросов?

Ольга Баранская:

С моей точки зрения, здесь прослеживается неравенство, в том числе возрастное, конечно. Куда от этого деваться? Факт – есть факт, цифру в паспорте не исправишь. Есть некое неравенство социальное. То есть вы ходите на работу изо дня в день – я представляю, что такое работа в школе – ваш супруг занимается хобби. То есть, я так представляю, что он не привязан к какому-то ежедневному расписанию, находится дома. Меня как психолога интересуют чисто бытовые моменты – кто занимается домашним хозяйством, решением бытовых вопросов? Все это лежит на мужчине в вашей паре? Елена Марко:

Понятно, раз существует языковой барьер, он не может решить какие-то бытовые вопросы. Если нужно куда-то позвонить, соответственно, это все делаю я. У нас заведено так – мы, конечно, делаем то, что больше нравится, договорились. Джой спросил: «Что ты любишь делать?» Сейчас мы живем в доме, коттедже. «Что ты любишь делать больше – в доме или вне дома?» Я сказала: «Конечно, люблю заниматься чем-то вне дома». Я люблю на природе, в саду, если что-то надо сделать немножко. Понятно, я делаю все по дому. Один из важнейших факторов для перспективного союза мужчины и женщины

Алеся Лакина:

Дом ваш, Елена? Елена Марко:

Нет, дом арендуем пока. Мы в процессе строительства квартиры. Поэтому сейчас арендуем. Алеся Лакина:

За ваши деньги? Елена Марко:

Нет, то есть я оплачиваю коммунальные, он – аренду. То есть у нас все делится. Понятно, большую долю, конечно, он вкладывает. Дома он любит мыть посуду очень, поэтому я не прикасаюсь практически к посуде. Он моет посуду и любит пылесосить. То есть мы договорились: «Раз ты любишь это делать – пожалуйста, делай». Он восхищается вообще тем фактом, что женщины у нас готовят. Понятно, я целый день на работе – соответственно, готовлю вечером только. Утром – овсяная каша, как всегда, что-то такое легкое. Днем он сам кушает, а вечером я прихожу и готовлю обычно то, что можно быстро сделать. Соответственно, он меня приучил к тому, что я не должна все готовить сама. То есть я готовлю салат, что-то обязательно покупаю мясное, чтобы это не было много времени. Раз где-то в неделю, может быть, два мы кушаем в ресторане. То есть он меня приучил к такому, что я не должна постоянно готовить. Он этим восхищается, но я балую обычно только на выходные. Он очень любит белорусскую кухню.