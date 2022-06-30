«Пока всё не стало слишком серьёзно». Белоруска рассказала, почему рассталась с парнем на 9 лет младше себя
Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У вас были отношения с парнем на 9 лет младше. Какие были проблемы, из-за чего расстались?
Кира Осипова, живет в неравном браке:
Потому что даже если я очень нравлюсь человеку, он задумывается наперед, что все-таки из этого выйдет. Плюс у меня двое детей. Они [потенциальные партнеры – прим. ред.] переживают, что, возможно, я не захочу еще заводить детей, а придется воспитывать моих.
Алеся Лакина:
Это парень, который на 9 лет младше переживал?
Кира Осипова:
Да.
Алеся Лакина:
Он жил с вами. Долго эти отношения продлились?
Кира Осипова:
Полгода. Потом через какое-то время он мне написал, сказал, что начал влюбляться. Поэтому мы расстались, пока все не стало слишком серьезно.
Алеся Лакина:
Он боялся по факту серьезности и ответственности?
Кира Осипова:
Он боялся столкнуться с трудностями.
Алеся Лакина:
Все-таки он еще маленький был, согласитесь.
Кира Осипова:
В данном случае, да.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, это довольно распространенная, наверное, такая проблема. Потому что, если мужчина младше, не имеет еще такого опыта семейной жизни, а тут еще дети – вдруг когда-то это все перекочует на его территорию? Наверное, не каждый готов и может себе в этом признаться.
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