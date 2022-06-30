«Пока всё не стало слишком серьёзно». Белоруска рассказала, почему рассталась с парнем на 9 лет младше себя

Неравный брак. Когда в паре присутствует большая разница в возрасте или социальное неравенство, давление со стороны осуждающего общества бывает выдержать кране непросто. О том, что стоит за такими историями и есть ли шанс на счастливое будущее у таких партнеров, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У вас были отношения с парнем на 9 лет младше. Какие были проблемы, из-за чего расстались?

Кира Осипова, живет в неравном браке:

Потому что даже если я очень нравлюсь человеку, он задумывается наперед, что все-таки из этого выйдет. Плюс у меня двое детей. Они [потенциальные партнеры – прим. ред.] переживают, что, возможно, я не захочу еще заводить детей, а придется воспитывать моих. Алеся Лакина:

Это парень, который на 9 лет младше переживал? Кира Осипова:

Да. Алеся Лакина:

Он жил с вами. Долго эти отношения продлились? Кира Осипова:

Полгода. Потом через какое-то время он мне написал, сказал, что начал влюбляться. Поэтому мы расстались, пока все не стало слишком серьезно.